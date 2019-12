Berlocq se retiró del tenis y ya inició un nuevo proyecto

Lunes, 23 de diciembre de 2019

El jugador argentino, integrante del equipo que consiguió la Copa Davis en 2016, puso punto final a su carrera profesional a los 36 años





Carlos Berlocq le puso punto final a su carrera como tenista profesional. A los 36 años, el oriundo de Chascomús le dijo adiós a la actividad luego de llegar a las semifinales del torneo interclubes de Argentina con Harrods.



La trayectoria de “Charly” incluyó dos títulos ATP en singles (Bastad 2013 y Oeiras 2014 -perdió la final de Viña del Mar en 2012-) y 19 en el circuito de Challengers. Además, fue parte del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016 (no participó de la final, pero disputó las rondas preliminares). Su mejor ranking fue el puesto 37° alcanzado en marzo de 2012.



“Soy un agradecido al tenis, me dio muchísimo este deporte, me sigue dando...”, había dicho Berlocq tiempo atrás, cuando atravesó la clasificación y logró acceder al cuadro principal del US Open 2018, el que será recordado como su último torneo de Grand Slam como profesional.



Berlocq acaba de decir adiós al tenis como jugador, pero ya ha emprendido su próximo paso: ha sido anunciado como nuevo entrenador de Agustín Velotti, el jugador de 27 años que actualmente ocupa el puesto número 382 en el ranking ATP.



“Quiero agradecer a todas esas personas que pusieron un granito de arena en mí”, dijo Charly, muy emocionado, cuando tomó el micrófono este fin de semana en el Buenos Aires Lawn Tennis al finalizar su participación en el torneo interclubes.



Así se despidió de la actividad profesional un tenista que, además, será recordado por sus alocados festejos que se volvieron una tradición y que implicaban romperse la remera “como el Increíble Hulk” luego de cada victoria en partidos de Copa Davis.