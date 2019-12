Colombi deseó a los correntinos felices fiestas y un próspero 2020

Domingo, 22 de diciembre de 2019

El senador provincial y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Ricardo Colombi, saludó en nombre de la fuerza política Encuentro por Corrientes (ECO) y de su partido, deseando a todos felices fiestas y un próspero 2020. En un video que grabó, expresó que quiere “hacer llegar un saludo muy especial a todos los comprovincianos, a nuestros jóvenes, a las mujeres, a nuestros mayores, con quienes venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, en donde el apoyo incondicional que tuvimos en estos casi 20 años de Gobierno permitieron encausar a la Provincia”.





Sin embargo aseguró que “eso no hubiese sido posible sino existía la comprensión, el aguante, el apoyo, las críticas constructivas de más del millón de correntinos, que cada día con esfuerzo, sacrificio, aportan su granito de arena para que nosotros podamos cumplir una función, una obligación y trabajar en forma conjunta”.



Colombi remarcó que “ECO es una alianza social y política: primero social y después política, y no debemos perder de vista estas dos palabras”. Asimismo pidió “estar siempre al lado de la gente, y en este año que no fue fácil, queremos reconocer ese esfuerzo, el compromiso de todos, deseándoles felices fiestas, que sea un próspero 2020 y juntos ratificando la vida en democracia, que es el modelo de vida que elegimos no solo los correntinos, sino todos los argentinos”.