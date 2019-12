El plantel de Regatas fue licenciado hasta el 2 de enero

Domingo, 22 de diciembre de 2019

El plantel de Regatas Corrientes después del entrenamiento matutino de este sábado, fue licenciado hasta el jueves 2 de enero de 2020. El “Fantasma” volverá a jugar el 7 de enero, en donde recibirá a Libertad de Sunchales.





Como estaba previsto, este sábado a la mañana, el plantel profesional del Club de Regatas Corrientes llevó adelante su último entrenamiento de 2019, ya que después fue licenciado hasta el 2 de enero de 2020.







El jueves 2 de enero de 2020, por la tarde, el “Fantasma” volverá al trabajo para preparar su debut en el año nuevo, que se producirá el martes 7 cuando reciba a Libertad de Sunchales en el “José Jorge Contte”.





Todos son concientes que no se terminó bien el año, con un récord negativo de cuatro (4) triunfos y siete (7) derrotas, muy lejos de los puestos de vanguardia y con producciones muy por debajo del nivel del equipo.





Por tal motivo una comitiva dirigencial los saludo y brindó su apoyo, al señalar que “queremos que sepan que confiamos plenamente en Uds., en el staff técnico y el plantel. Esto es sólo un mal comienzo”, dijo el protesorero de la institución, Raúl Simón.







“Sabemos que esto se va a revertir. Ahora a descansar, a estar en familia, a recargar energías, sabiendo que el 2 vamos a estar acá para lo que necesiten. Tienen todo nuestro apoyo. Felices Fiestas”, finalizó el dirigente “remero”.





También estuvieron presentes en los saludos el tesorero del Club Francisco Macías y el dirigente Emilio Lanari; además del capitán de la institución Eduardo Mariño Rey, y el Director de Deportes, Jorge Espósito, entre otros.







AGENDA “REMERA”



7/1 Regatas vs. Libertad





10/1 Quimsa vs. Regatas





12/1 Olímpico vs. Regatas





19/1 Regatas vs. Obras





27/1 Regatas vs. Bahía





3/2 La Unión vs Regatas





6/2 Regatas vs. Atenas





12/2 Regatas vs. San Martín





16/2 Regatas vs. Quimsa





29/2 Regatas vs. Comunicaciones





4/3 Libertad vs. Regatas





6/3 Estudiantes vs. Regatas





8/3 Comunicaciones vs. Regatas





15/3 Regatas vs. San Lorenzo





18/3 Peñarol vs. Regatas





20/3 Bahía vs. Regatas





24/3 Regatas vs. Platense





27/3 Regatas vs. Hispano





30/3 Regatas vs. Olímpico





5/4 Boca vs. Regatas





7/4 Obras vs. Regatas





9/4 Gimnasia vs. Regatas





15/4 Regatas vs. Argentino





19/4 Regatas vs. Peñarol





22/4 Regatas vs. Boca





27/4 Atenas vs. Regatas





29/4 Instituto vs. Regatas