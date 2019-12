El desgarrador pedido de la mujer que denunció a Pablo Rago

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Érica Basile dialogó a corazón abierto con Nosotros a la Mañana, puntualizó datos de la estremecedora noche y realizó un pedido público para el acusado. Los detalles.





Luego de trascender el estremecedor caso de violación entre la joven Érica Basile y el reconocido actor Pablo Rago, la mujer que lo denunció 4 años después del hecho, con una profunda angustia prestó declaraciones a Nosotros a la Mañana (El Trece) y puntualizó detalles de aquel traumático día del 2015 en el que nunca más vio al actor.



"Algunos me preguntan para que fui a su casa. Me hace muy mal y me destroza este caso y los comentarios que me llegan. Estoy pasándola mal, esto fue en el 2015. Es algo que me venía perturbando hace años, porque me lo re calle, no lo hable ni con mi familia tampoco. Fue un shock yo no me lo esperaba", comenzó a corazón abierto su relato y movilizó a todo el panel televisivo.



Luego, al ser consultada por Tomás Dente acerca de qué sucedió con detalles en esa noche, Basile lanzó sin tapujos: "Coordinamos, me invito a su casa y me pago un taxi" y añadió: " Había química entre los dos". Luego puntualizó: "Al llegar al departamento estaba todo muy bien, pero me después me encontré con una situación que no me la esperaba. Él estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pidió una práctica sexual, me negué, me insulto y me denigró. Se puso violento”



Sucede que, episodios así, marcan completamente la vida de una persona y desde ya que más allá del mal momento, te dejan efectos emocionales colaterales difíciles de superar. "Desde que lo denuncié tengo ataques de pánico. Me gustaría que salga Pablo a hablar y que diga y niegue todo lo que estoy diciendo. Que estaba con una cámara, que me toco, etc”, disparó contundente en un pedido público para el actor, quien luego de trascender la fuerte denuncia en su contra, no salió a hablar ni defenderse.



Para rematar expresó con una profunda tristeza: "Me arruinó la vida, me humilló, me siento humillada por completo y estoy entera por mis hijos”. ¡Fuerza!