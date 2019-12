Excarcelaron a Bebote Álvarez y Noray Nakis Viernes, 20 de diciembre de 2019 El barrabrava del Rojo recibió el beneficio junto a otros integrantes del grupo y al ex vicepresidente de Independiente. La causa y los detalles.



El ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis, el barrabrava Pablo Bebote Alvarez y otros integrantes de ambos bandos fueron excarcelados hoy en la causa por el delito de asociación ilícita, donde se los acusaba de haber hecho maniobras defraudatorias en el club.



Así lo decidió la jueza de Avellaneda Brenda Madrid, en una medida que también incluyó a los barras Damián Lagaronne y Roberto Polaco Petrov, y el actual secretario Hector Yoyo Maldonado, entre otros dirigentes.



El pedido de excarcelación fue realizado por el abogado Alejandro Pérez y dictaminó el cese de la prisión preventiva de los imputados en el expediente, lo que incluye a Bebote Álvarez, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.



En su resolución, la jueza Madrid consideró el plazo máximo de la prisión preventiva -dos años- ya cumplimentado, y entendió que con la elevación a juicio oral del primer tramo del expediente no había riesgos de entorpecer la investigación que pasó a su próxima instancia.



En el segundo tramo la investigación se centra en el rol del presidente y vice, Hugo y Pablo Moyano, como autoridades de la institución deportiva, aunque solicitaron la nulidad de la causa, recusaron al fiscal y pidieron su juicio político.



La acusación del fiscal Scalera incluyó maniobras defraudatorias contra Independiente «mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del club».



Es decir que la dirigencia del club funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de la venta irregular de entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos y otros mecanismos.



Al momento de la acusación, trascendieron audios telefónicos entre Bebote Álvarez y Petrov que refrendaban los arreglos de los distintos negociados.



Otro de los hechos que motivó su encarcelamiento había sido cuando Bebote Álvarez y demás barras bravas del club Independiente extorsionaron hacia el técnico del club Ariel Holan mediante el pedido de una suma de dinero a cambio de no criticar su desempeño durante los partidos.