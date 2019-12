Conocé la fecha de cobro del bono de $2000 de las AUH Viernes, 20 de diciembre de 2019 El Gobierno anunció un bono de fin de año para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También hay dos bonos de $5000 para los jubilados y pensionados que cobren la mínima.











El bono de $2000 anunciado por el Gobierno para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagará el lunes 30 de diciembre. El presidente, Alberto Fernández, anunció que el pago es un plus como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.



También habrá una pago mensual para madres con hijos hasta seis años o embarazadas. Se repartirán tarjetas alimentarias que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Daniel Arroyo. La iniciativa comenzará por la ciudad entrerriana de Concordia. “Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”, detalló el mandatario.





Además, los jubilados y pensionados cobrarán dos bonos de $5000 a quienes cobran la mínima y no superan los $ 19.068 de haber mensual. Esto es porque la iniciativa oficial fijó un “piso garantizado” en ese nivel hasta el cual todos los beneficiarios recibirán el plus de fin de año.



