River quiere llevarse a la joyita del Gimnasia de Maradona

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Gallardo puso los ojos en José Paradela, una de las figuras del Lobo, y el Millonario comenzará a negociar por él, aunque tiene una elevada cláusula de salida.





Paradojas del destino, José Paradela debutó en el Monumental con la camiseta de Gimnasia el 2 de diciembre del año pasado. Pedro Troglio lo tiró a la cancha en aquella oportunidad, aunque fue Diego Maradona quien le mostró al gran público al que en La Plata muchos bautizaron como "el nuevo Nacho". Y ahora es Marcelo Gallardo el que lo quiere para que juegue con "el viejo Nacho" Fernández y para sumar una alternativa más a las que ya dispone (Juanfer Quintero, Carrascal, el pibe Ferreira, Ponzio) para reemplazar el fútbol que aportaba el Tucu Palacios, que se fue a Alemania. Aunque las cosas no serán fáciles, porque Gimnasia querrá hacer valer su elevada cláusula de rescisión y River no parece dispuesto a pagarla en su totalidad.





En La Plata están a la espera de una inminente oferta de River por la revelación del equipo de Diego, que contra Central Córdoba​ deslumbró a la sociedad futbolística como ya lo venía haciendo en el microclima platense en sus apariciones en la Primera de Gimnasia.



Este zurdito categoría 98 (tiene 21 años) no sólo es parecido al Nacho de River desde el aspecto físico: mucho más lo es desde lo técnico. Habilidoso, capaz de atacar los espacios vacíos como el original, organizador de juego aunque también definidor, dueño de un gran despliegue, sus potenciales atributos lo asemejan con un jugador que ya los demostró con creces en la Primera de River. Si se concreta la incipiente negociación, tendrá el desafío de sacarlos a relucir en Núñez.



Nacido en Quiroga, paseó su talento en el Federal B jugando para Rivadavia de Lincoln (tuvo un debut precoz en la Primera del club linqueño a los 15) hasta que en mayo del 2018 llegó al Lobo platense. Hace poco renovó su contrato hasta junio de 2022: de la mano de Diego, la joyita empezó a llamar la atención y los dirigentes de Gimnasia se apuraron en cuidar sus pertenencias: impusieron una cláusula de rescisión de 9 millones de dólares. Parece demasiado para el medio local, aunque habrá que ver cuánto puede pesar la voluntad del jugador si quiere pasar a un equipo grande.





"Maradona siempre fue mi ídolo. Que te dirija el mejor de todos es un sueño", había dicho Paradela hace un tiempo. Jugar en River, y que su técnico sea Gallardo, pronto podría convertirse en una realidad.