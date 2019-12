Arrancó el ciclo de Ameal como presidente de Boca Viernes, 20 de diciembre de 2019 Asumieron oficialmente las nuevas autoridades. Juan Román Riquelme estuvo en una reunión previa pero no participó de la entrega de diplomas.



Juan Román Riquelme es omnipresente. Está aunque no lo vean. No participó de lo protocolar, del acto de asunción y de la entrega de diplomas a la nueva conducción de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal y por Mario Pergolini.





Pero el crack más influyente de la historia de Boca estuvo en el club. A su modo y manera, como el ajedrecista que resultó para sacar a Daniel Angelici​ del club. Antes de lo visible, del acto formal, estuvo reunido en la misma Bombonera con los principales dirigentes que ingresan. “No bajó, se quedó revisando contratos con su gente y se los llevó. Parece que hay mucho por revisar y hay poco tiempo”, le contó una fuente del club a este diario. Todos lo notan muy entusiasmado a Román. Su ausencia pública -cuentan- tuvo otra razón: no quería quitar del centro de la escena a la dupla victoriosa, a sus socios en la histórica elección (la más numerosa de todos los tiempos en un club argentino, con más de 36.000 votantes).



Según pudo averiguar Clarín, hay diferencias en los contratos, en los porcentajes. Están revisando los auditores encargados. Riquelme está atento a esa cuestión, que considera central. Apenas tengan una evaluación, dijeron, la harán publica.



También por eso, Román les dejó las palabras a ellos. El diez de los pases más precisos ya estaba imaginando su próxima jugada, ahora como dirigente. “Para mí es un honor acompañarte en estos años. Vamos a hacer grandes cosas y esta gente confía”, le dijo Pergolini a Ameal al entregarle su diploma. “Mario va a hacer el gran cambio que necesitamos nosotros para el fútbol argentino”, lo respaldó el presidente cuando le entregó el suyo.





“Hoy estamos todos adentro del club. Ahora viene lo más difícil: consolidar todo lo que prometimos en la campaña y ser serios. Tenemos que tener compromiso con nuestra gente, que hizo mucho para que estemos todos acá. Acá nos faltó un actor muy importante: Juan Ramón (sic) Riquelme”, siguió el presidente. El fallido no pasó desapercibido aunque rápidamente lo remedió. “Román... Ya estoy pensando en Libertad”, agregó, en referencia al partido contra el equipo de Ramón Díaz por la Libertadores 2020.



Después de un breve discurso, Ameal habló en ronda con los periodistas -una centena- en la que no precisó si buscarán que Miguel Angel Russo sea el reemplazante de Gustavo Alfaro: “Todavía no hay nombres”. ¿Cuándo podría haber novedades sobre ese tema? El presidente se limitó a decir que la primera reunión de comisión directiva será hoy y que “el lunes, antes de las Fiestas, hablaremos”. ¿Cuándo se conocerá el nombre de nuevo entrenador? Se sabe que será Miguel, no se sabe cuándo. ¿El lunes, recién? “Creíamos que nos íbamos a encontrar un club mucho mejor y no fue así, pero Boca es muy grande y vamos a trabajar para ordenarlo”, sostuvo Ameal.



Y Mario Pergolini, en tono irónico, afirmó: “Nos dijeron que nos íbamos a encontrar con las Bahamas y bueno... estamos en el barrio de la Boca”. Sorprendió Ameal recordando una denuncia:“No me acostumbro a ofrecer títulos porque cuando no se dan es una tristeza enorme. Primero tenemos que ordenar la administración, porque no había información de los 600 mil euros que se llevó un hacker”. Y le achacó al periodismo que no comunicara el robo de ese monto en euros que debía pagarle PSG por Leandro Paredes a Boca, algo que se publicó en este diario en mayo de este año.



Ameal también contó que comenzará una auditoria “que se nombrará el lunes o martes”. Explicó: “Primero vamos a ver la caja que tenemos”.



Además, al ser consultado sobre la situación de Nicolás Burdisso, criticó que se realizaran contratos a empleados que excedían el tiempo de mandato de la anterior comisión directiva. Más:afirmó su intención de remodelar la cancha pero mantenerse en La Bombonera: “De acá no nos vamos”.



Y claro, como Román es omnipresente, también se refirió a él: “Lo veo excepcional y muy feliz. Hay gente que no lo quiere, pero no me sorprende nada. Yo lo tuve como capitán y me dijo ‘vamos a salir campeones’ y cumplió con esa palabra”.





Pergolini, emocionado, también brindó miradas en la presentación de este Nuevo Boca. Sí, “nuevo Boca”, también con su voz inconfundible. Siguió, desde su condición de hincha:“Veo a la gente de Boca que tiene esperanza, tengan esperanza. No lo digo como político. Juro que estamos armando algo increíble”. Más:“Es increíble. Es como estar en un programa de 40 puntos de rating en los noventa, todos están al tanto. Es increible. Ojalá podamos devolverle al socio eso, mucha felicidad.” Parece -según señalan- que el Nuevo Boca está feliz. Como Román.