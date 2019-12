La ANMAT prohibió el uso de una botella y varias golosinas

Viernes, 20 de diciembre de 2019

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización de unas golosinas y el uso de una botella de agua.





Este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización en toda la Argentina de una botella de agua y varias golosinas, por no cumplir con la normativa vigente.



Según la Disposición 10318/2019, publicada en el Boletín Oficial, informó que vetó la comercialización en todo el territorio nacional del “Caramelo en polvo, marca COLORES, RNE: 04002527, RNPA: 04025300”, “Chupetines, marca Yazmin, RNE: 04008311, RNPA: 04056835”, “Chupetín de caramelo duro, marca Solcito – golosinas artesanales, RNE: 04003776, RNPA: 04035549”, “Chupetín de caramelo duro, marca Poplin, RNE: 04003925, RNPA: 04037421”, “Chupetín de caramelo duro, marca chupetín dulces manías, RNE: 04008215, RNPA:04056842”, “Chupetines, marca Morena, RNE: 04008311, RNPA: 04056835” y “Chupetín de caramelo duro surtido, marca PIO-PÍO”.



Consideró que “los números de registro de establecimiento y de producto que figuraban en los rótulos de los productos eran apócrifos y que el producto marca Pío-Pío, no estaba registrado”.



Asimismo, señaló que “los productos “Caramelo en polvo, marca COLORES”, “Chupetines, marca YAZMIN”, “Chupetín de caramelo duro, marca SOLCITO- GOLOSINAS ARTESANALES”, “Chupetín de caramelo duro, marca POPLIN”, “Chupetín de caramelo duro, marca CHUPETÍN DULCES MANÍAS” y “Chupetines, marca Morena” estaban falsamente rotulados, por carecer de autorización de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia ilegal.



Finalmente, expresó que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República”.



Según explican en la disposición 10308/2019, se trata del producto rotulado en su envase secundario como “HIDROLIT botella de hidratación Pasión por el Agua KOR GWC Hidrolit Argentina 08106669104 www.hidrolit.com.ar info@hidrolit.com.ar” y en su envase primario parcialmente como “NAVA FILTERED WATER BOTTLE KOR FILTER INCLUDED Turns Tap Water Into Great-Tasting Filtered Water – 24oz/700ml”. El producto posee un envase flexible en su interior con una unidad filtrante rotulada como “KOR NAVA Replacement Filter 100% pure coconut Shell” y otras leyendas en inglés.



Tal como señalan, la decisión de prohibirlo fue porque “ni el envase secundario ni la botella contaban con datos de registro ante esta Administración”. Tampoco, tenía claro los “datos del lote, vencimiento ni instrucciones de uso en castellano”.