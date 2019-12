Ex policía de la Federal detenido con pedido de captura por robo Viernes, 20 de diciembre de 2019 Efectivos de la Policía de Corrientes detuvieron anoche en la intersección de Costanera y Junín a un hombre de apellido Fernández, sobre el que pesaba a un pedido de captura por supuesto robo con arma de fuego en la ciudad de Resistencia. Según informaron desde el organismo policial el aprehendido sería ex miembro de la Policía Federal.



