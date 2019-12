Horóscopo para hoy 19 de diciembre del 2019 Jueves, 19 de diciembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban.



Amor: Ten en cuenta que si tu pareja tiene celos hasta de tu familia, lo más probable es que esta relación no dure demasiado.



Riqueza: Alguien está conspirando contra tus proyectos. Investiga quién es y enfréntalo. Lo mejor es que marques tu territorio.



Bienestar: Muchas veces te gustaría saber qué te depara el destino. Consulta las runas o el tarot que no te defraudarán. Anímate.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Intentarás a toda costa callar ciertas verdades que tu conciencia te dictará hoy. Enfrenta tus fantasmas y ponles punto final.



Amor: No intentes iniciar una nueva relación si los fantasmas de la unión pasada aun te atormentan. Date un tiempo para armonizar.



Riqueza: Tendrás las de ganar en determinaciones importantes que deberás tomar hoy. Aun así avanza con pie de plomo.



Bienestar: Siempre procura transitar tu propio camino, no te arriesgues a cometer los errores de los demás en tus acciones. No dudes de tu juicio.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Aprovecha tu fluidez verbal de la jornada para ayudar a un amigo a salir de una situación difícil a nivel emocional.



Amor: Hoy sentirás el flechazo de cupido. Una persona que acabas de conocer romperá con todas tus barreras, anímate al amor.



Riqueza: La jornada comenzará desde muy temprano en la mañana para ti. No te desesperes cuando veas la pila de trabajo aguardándote.



Bienestar: No puedes esconderte de la vida para siempre. Recuerda que cada segundo es irrepetible e irrecuperable. Que tus miedos no te jueguen en contra.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: En la jornada de hoy deberás dejar caer la mascara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.



Amor: Un tercero pondrá en tela de juicio la conducta de tu pareja. No permitas que la opinión de allegados estropee tu relación.



Riqueza: No permitas que el atravesar una etapa de poco ejercicio mental entumezca tu mente. Continua desarrollándote profesionalmente.



Bienestar: Ten fe en tus habilidades, no dejes que eventos negativos en tu vida alteren tu capacidad de enfrentar las pruebas que ella ponga en tu camino.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy te preocuparás demasiado de tu imagen. Alguien te dirá algo que hará tambalear el concepto que tenías de ti mismo.



Amor: No pongas excusas para justificar tu infidelidad. Lo hecho, hecho está, así que enfrenta las consecuencias estoicamente.



Riqueza: Podrás cobrar una deuda pendiente. Piensa qué harás con ese dinero, tal vez no le vendría mal una reforma a tu casa.



Bienestar: Los asuntos familiares que te tenían preocupado comienzan a resolverse. Pon las cartas sobre la mesa, es la mejor manera.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Te mostrarás renuente a tener ciertas conversaciones que sabes te obligarán a aceptar que has estado errado en tus decisiones.



Amor: Toma tu tiempo para conocer a tu nueva pareja. Si te entregas por completo desde el inicio, puedes salir lastimado.



Riqueza: Asegúrate de ser tu mismo el autor de tus determinaciones. No te dejes influenciar por los comentarios de los que te rodean.



Bienestar: No podrás solucionar ninguna situación escapando de ella. Llegará el momento en el que deberás enfrentar tus fantasmas indefectiblemente.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto.



Amor: No seas peleador. Si sigues provocando innecesariamente a tu pareja, esta se hartará y terminará engañándote.



Riqueza: Una batalla campal se desatará en tu ambiente laboral. Decide de qué lado te ubicarás porque la guerra es a matar o morir.



Bienestar: Notarás que hay personas de tu entorno con las que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu familia siempre tiene palabras de aliento para ti. Pero esta vez no compartirán la decisión que tomaste y no lograrás su apoyo.



Amor: Tu pareja te sorprenderá con una cena romántica. Por más que no cocine bien, hazle notar que el gesto es lo que importa.



Riqueza: Mide tus capacidades y reconoce tus limitaciones para los negocios. No creas que eres omnipotente porque fracasarás.



Bienestar: Alguien de tu entorno te hará una observación que te sonará cruel, pero a largo plazo te ayudará mucho. Ten presente lo que te diga.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida.



Amor: El amor se presenta de la manera más inesperada. Cuando menos lo imagines estarás viviendo una gran historia de amor.



Riqueza: Es natural que te invada la indecisión, pero ante la duda consulta con alguien de confianza, no te apresures a decidir.



Bienestar: Los chocolates son tu debilidad, pero si no te desprendes un poco de él es posible que termines con problemas estomacales.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada.



Amor: Una pareja como la de ustedes es la envidia de los demás. Son libres, sin compromisos ni ataduras y con mucho sex appeal.



Riqueza: Las excesivas responsabilidades están acabando con tu salud. Hazte un tiempo para ti, así evitarás terminar estresado.



Bienestar: Te gusta la noche, la buena vida, las salidas con amigos, pero debes parar un poco con este ritmo de vida porque tu salud se resentirá.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Sentirás muy presente la compañía de la soledad en la jornada. Busca la compañía de seres queridos para sortear este momento.



Amor: Buscarás durante la jornada de hoy refugiarte en los brazos de tu pareja. Tu extrema sensibilidad los unirá.



Riqueza: Se te presentará la oportunidad de congraciarte con ciertas personas que tienen el potencial de enseñarte mucho.



Bienestar: Es completamente natural tener miedo a experimentar ciertos cambios en la vida. Debes aprender a disfrutar de cada etapa en ella en detalle.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Encontrarás que es más sencillo sobrellevar la soledad cuando encuentras una forma de canalizar tus energías. Aprovéchala.



Amor: Toma las cosas con más calma, en lo que al amor se refiere nunca se sabe cuando ni donde aparecerá. No te precipites.



Riqueza: Experimentarás una serie de complicaciones durante la jornada de hoy, que te llevarán a la perdida de capital. Cuidado.



Bienestar: Existen ocasiones en las que todo indica que debemos pedir ayuda a las personas que nos rodean para solucionar algo, no dejes que el orgullo estorbe.