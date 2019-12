Luis Scola ganó el Olimpia de Oro al mejor deportista del 2019

Jueves, 19 de diciembre de 2019

El emblema de la selección argentina de básquet se quedó con el premio mayor en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, de Berazategui. Las 36 ternas y todos los ganadores en la gran fiesta del deporte argentino que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos





Luis Scola ganó el Olimpia de Oro al mejor deportista del 2019. En lo que ya es un clásico en todos los finales de año, el deporte argentino tuvo su fiesta con la entrega de la edición número 65 de los Premios Olimpia, destinado para los mejores atletas de la temporada. El emblema de la selección argentina de básquet, subcampeón del último Mundial disputado en China, se adjudicó el premio mayor del evento que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos.



El capitán de la selección que cayó en la definición de la Copa del Mundo de básquet frente a España, a sus 39 años, fue la bandera del conjunto nacional y, gracias a que terminó con 18 puntos y 8.1 rebotes de promedio por juego, fue elegido para el quinteto ideal del certamen. Además, participó de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.



El Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) eligió al ala pivote, de 39 años y hoy jugador del Olimpia Milano de Italia, por sobre el astro del Barcelona español, el futbolista Lionel Messi, quien acaba de ganar su sexto Balón de Oro y su ingerencia en el Barcelona es cada vez mayor. Además, con la Selección, alcanzó el tercer puesto en la Copa América de Brasil.



Scola, integrante del equipo albiceleste que obtuvo la medalla de plata en el último Mundial China 2019, se impuso por cinco votos a Messi (ganador del oro en 2011), de acuerdo a las preferencias de los periodistas que sufragaron. También consiguieron adhesiones la juvenil nadadora bonaerense Delfina Pignatiello (triple medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019) y el piloto arrecifeño Agustín Canapino (campeón de Turismo Carretera y ganador del Olimpia de Oro 2018).



El ex jugador de Indiana Pacers, Toronto Raptors, Houston Rockets y Brooklyn Nets, entre otras franquicias NBA, concretó una actuación decisiva en la última Copa del Mundo de básquetbol en China para que el combinado argentino lograse el segundo puesto, tras perder la final ante su par de España, por 95-75, en setiembre pasado. Con más de 20 años vinculado al seleccionado argentino, Scola cumplió una tarea distinguida en el equipo del DT Sergio Hernández (recibió la estatuilla por el ala pivote), promediando 16,9 puntos; 7,1 rebotes y 1,5 asistencias por partido.



Uno de los candidatos al oro que se bajó de la contienda fue Gustavo Fernández. El mejor jugador de tenis en silla de ruedas en el mundo -ganó tres de los cuatro Grand Slams de la temporada- no está presente en la premiación por sentirse discriminado por ser parte de una terna particular para el deporte paralímpico -compartía con Yanina Martínez y Mariano Tubio-.



La fiesta del deporte argentino se llevó a cabo en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, de Berazategui, que lleva el nombre del histórico golfista argentino que ganó en dos ocasiones -1967 y 1970- el Olimpia de oro. Asistieron, entre otros, el flamante Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente del Municipio local, Juan José Mussi; el titular del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, y el presidente del CPD, Aldo Juncal.



La entrega de este premio se desarrolla desde 1954 y distingue con el Olimpia de Plata al deportista más destacado del año en cada disciplina. Y condecora al “deportista del año” con el Olimpia de Oro.



Fue un año particular para el deporte argentino, camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque se realizaron los Juegos Panamericanos Lima 2019, en los que la delegación argentina logró un gran resultado al terminar con 32 medallas de oro, 35 de plata y 34 de bronce para un total de 101 podios, el mejor resultado para Argentina en la competencia fuera del país.



Además de lo sucedido en Lima 2019, lo dicho, se destacó el gran trabajo de la selección argentina de básquet, que llegó hasta la final del Mundial de China. Con un gran trabajo de varios de sus intérpretes, comandados por Luis Scola y el entrenador Sergio Hernández, el equipo logró ser subcampeón del mundo y se aseguró su participación en los próximos Juegos Olímpicos.



Las 36 ternas y todos los ganadores de los Olimpia de plata



Ajedrez: Diego Flores (GANADOR) - Sandro Mareco - Alan Pichot



Atletismo: Joaquín Arbe - Florencia Borelli - Belén Casetta (GANADORA)



Automovilismo: Agustín Canapino (GANADOR) - Matías Rossi - Lionel Pernía



Básquetbol: Facundo Campazzo - Nicolás Laprovittola - Luis Scola (GANADOR)



Bochas: Facundo Capdevila - Guillermo Montemerlo - Nicolás Pretto (GANADOR)



Boxeo: Brian Castaño - Jeremías Ponce - Leonela Sánchez (GANADORA)



Canotaje: Sabrina Ameghino - Manuel Lascano - Agustín Vernice (GANADOR)



Ciclismo: Leandro Bottasso - Sofía Gómez Villafañe - Maximiliano Richezze (GANADOR)



Equitación: Matías Albarracín - José Larocca (GANADOR) - Vera Protzen



Esgrima: Pascual Di Tella (GANADOR) - José Domínguez - María Belén Pérez Maurice



Esquí Náutico: Eugenia De Armas (GANADORA) - Ulf Ditsch - Tobías Giorgis



Fútbol: Lautaro Martínez - Lionel Messi (GANADOR) - Enzo Pérez



Futsal: Santiago Basile (GANADOR) - Matías Edelstein - Marcos Ferreyra



Gimnasia: Lucas Adorno - Martina Dominici (GANADORA) - Federico Molinari



Golf: Miguel Angel Carballo - Nelson Ledesma (GANADOR) - Augusto Nuñez



Handball: Federico Fernández (GANADOR) - Leonel Maciel - Pablo Simonet



Hockey sobre Césped: Julieta Jankunas - Juan López - Rosario Luchetti (GANADOR)



Judo: Lucía Cantero - Fernando González - Paula Pareto (GANADORA)



Karate: Luca Impagnatiello (GANADOR) - Julio Ichiki - Juan Cruz Minuet



Natación: Virginia Bardach - Pilar Geijó - Delfina Pignatiello (GANADORA)



Padel: Carlos Gutiérrez (GANADOR) - Maximiliano Sánchez - Agustín Tapia



Paralímpico: Gustavo Fernández - Yanina Martínez (GANADORA) - Mariano Tubio



Patín: Luciana Agudo - Emiliano Romero - Juan Francisco Sánchez (GANADOR)



Pato: Sergio Alberti (GANADOR) - Gastón Lemme - Ariel Tapia



Pelota: Pablo Fusco (GANADOR) - Cynthia Pinto - Alfredo Villegas



Polo: Adolfo Cambiaso (h) (GANADOR) - Guillermo Caset - Facundo Pieres



Remo: Axel Haack - Rodrigo Murillo - Christian Rosso (GANADOR)



Rugby: Marcos Kremer - Andrea Panzarini - Guido Petti (GANADOR)



Softbol: Violeta Figueroa - Manuel Godoy - Huemul Mata (GANADOR)



Taekwondo: Gianella Evolo - Lucas Guzmán (GANADOR) - Martín Sio



Tenis: Guido Pella - Diego Schwartzman (GANADOR) - Horacio Zeballos



Tenis de Mesa: Gastón Alto (GANADOR) - Camila Argüelles - Horacio Cifuentes



Tiro: Alexis Eberhardt - Julián Gutiérrez - Fernanda María Russo Romero (GANADOR)



Turf: Francisco Gonçalves (GANADOR) - Wilson Moreyra - Eduardo Ortega Pavón



Voleibol: Luciano De Cecco - Agustín Loser - Matías Sánchez (GANADOR)



Yachting: Javier Conte/Paula Salerno/Ignacio Giammona (GANADORES) - Guillermo Parada/Santiago Lange - Bautista Saubidet



Los ganadores de los Olimpia de Oro a lo largo de la historia



Año Ganador Disciplina



1954 Juan Manuel Fangio Automovilismo



1955 Pascual Pérez Boxeo



1956 Jorge Bátiz Ciclismo



1957 Pedro Dellacha Fútbol



1958 Osvaldo Suárez Atletismo



1959 Luis Federico Thompson Boxeo



1960 Rodolfo Hossinger Volovelismo



1961 Luis Nicolao Natación



1962 Norma Baylon Tenis



1963 Juan Carlos Dyrzka Atletismo



1964 Carlos Moratorio Equitación



1965 Bernardo Otaño Rugby



1966 Horacio Accavallo Boxeo



1967 Roberto De Vicenzo Golf



1968 Nicolino Locche Boxeo



1969 Alberto Demiddi Remo



1970 Roberto De Vicenzo Golf



1971 Alberto Demiddi Remo



1972 Carlos Monzón Boxeo



1973 Horacio Iglesias Natación



1974 Guillermo Vilas Tenis



1975 Guillermo Vilas Tenis



1976 Juan C. Harriott Polo



1977 Guillermo Vilas Tenis



1978 Daniel Martinazzo Hockey sobre patines



1979 Diego Maradona Fútbol



1980 Sergio Palma Boxeo



1981 Marcelo Alexandre Ciclismo



1982 Santos B. Laciar Boxeo



1983 Santos B. Laciar Boxeo



1984 Santos B. Laciar Boxeo



1985 Hugo Porta Rugby



1986 Diego Maradona Fútbol



1987 Gabriela Sabatini Tenis



1988 Gabriela Sabatini Tenis



1989 Eduardo Romero Golf



1990 Pedro Décima Boxeo



1991 Oscar Ruggeri Fútbol



1992 Diego Degano Natación



1993 Marcelo Milanesio Básquetbol



1994 Julio C. Vásquez Boxeo



1995 Nora Vega Patín



1996 Carlos Espínola Windsurf



1997 José Meolans Natación



1998 Andrea González Patín



1999 Gonzalo Quesada Rugby



2000 Las Leonas Hockey s/césped



2001 José Cóceres Golf



2002 Cecilia Rognoni Hockey s/césped



2003 Emanuel Ginóbili Básquetbol



2004 Emanuel Ginóbili BásquetbolCarlos Tévez Fútbol



2005 David Nalbandian Tenis



2006 Germán Chiaraviglio Atletismo



2007 Angel Cabrera Golf



2008 Walter Pérez/Juan Curuchet Ciclismo



2009 Juan Martín Del Potro Tenis



2010 Luciana Aymar Hockey s/césped



2011 Lionel Messi Fútbol



2012 Sergio Martínez Boxeo



2013 Marcos Maidana Boxeo



2014 Adolfo Cambiaso Polo



2015 Paula Pareto Judo



2016 Juan Martín Del Potro Tenis



2017 Delfina Pignatiello Natación



2018 Agustín Canapino Automovilismo



2019 Luis Scola Básquetbol