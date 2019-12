Presentaron el plan de seguridad vial para el Verano

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

El Gobierno trabaja intensamente para reducir los índices de siniestralidad en nuestras rutas provinciales y nacionales. En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad, encabezó el lanzamiento del Plan orientado a la temporada veraniega, para lo cual, la Policía de Corrientes maximizará su presencia con estrictos controles preventivos.





Como estaba previsto, en la sala de situación del Ministerio de Seguridad, se realizó esta mañana la presentación del Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2019/2020.



El mismo se implementará en todo el territorio provincial desde el mes de diciembre en curso y se extenderá hasta marzo de 2020, con la finalidad de prevenir a través del control y el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia, con la utilización de recursos humanos, elementos y tecnologías de constatación aprobados y homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



El lanzamiento fue presidido por el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, junto al subsecretario de dicha cartera, Osvaldo de los Santos García, el Jefe y Subjefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza y Eduardo Acevedo, respectivamente, el director general de Seguridad Vial, Hernán Darío García y demás autoridades policiales.



Ministro López Desimoni



Al tomar la palabra, el titular del ministerio de Seguridad, Juan José López Desimoni, subrayó en el marco del programa presentado, que el objetivo central del mismo es el de “proteger y cuidar la vida de los correntinos y de quienes nos visiten en este período de vacaciones, por lo que tenemos que poner en funcionamiento todos los mecanismos que habitualmente se despliegan: control de DNI y de condiciones técnicas de todos los vehículos que circulen en las rutas correntinas”.



En este contexto, el ministro de Seguridad brindó datos sobre la siniestralidad al volante en el territorio provincial en los últimos años. “En 2017, se registraron 191 víctimas fatales en accidentes de tránsito; en 2018, 190 personas, y en lo que va de 2019, 158”. “Estos números si son cotejados con las cifras de homicidios que tenemos en Corrientes, se triplican”, detalló el mismo.



En otro orden de temas, el titular de Seguridad aportó que para llevar adelante el Plan presentado “vamos a apoyarnos en la tecnología y en la incorporación de dispositivos electrónicos que nos ayuden en el cumplimiento de la tarea”.



“Creemos que no solo se trata de cifras, sino de vidas, no hay nada más valioso que la vida, y nuestra misión fundamental es tratar de preservarlas por todos los medios”, cerró el Ministro.



En detalle



Precisamente, el comisario general Hernán Darío García, mediante un power point, fue el encargado de dar a conocer los alcances del Plan, con las distintas temáticas previstas e inherentes con los operativos de seguridad a concretarse en el mismo.



En este sentido, la Policía de Corrientes maximizará su presencia permanente en todas las rutas nacionales y provinciales, en las que realizará, con finalidad preventiva, inspecciones (externas) a vehículos en la vía pública y, con el objeto de acreditar la propiedad, requerir la exhibición de las documentaciones pertinentes y de este modo brindar en todo momento la seguridad.



Estas medidas, estarán orientadas a disminuir la ocurrencia de siniestros, mediante una adecuada y oportuna intervención, alertando e informando todo lo referente a las leyes y normativa vigente en materia vial.



Todos los controles se acentuarán durante el desarrollo de los eventos de gran magnitud que se llevarán a cabo durante todo el verano, como ser las festividades del “Gauchito Gil” en Mercedes, La Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales Correntinos en Capital, y otras que convocan un sinnúmero de turistas que aumentan exponencialmente el nivel de exposición y el riesgo vial.



El objetivo es controlar inicialmente las infracciones que tienen mayor injerencia en materia de pérdida de vidas humanas, lesiones graves y daños patrimoniales. Ellas son: exceso de velocidad, conducción con algún grado de intoxicación alcohólica, circular sin las luces bajas encendidas, no utilización de cinturón de seguridad, ubicación de menores en los asientos delanteros, no utilización de sillas adecuadas para los menores, no uso del casco en caso de motocicletas y bicicletas. Adicionalmente, se controlará la circulación con vehículos con captura recomendada.



El proyecto incluye el control en todas las rutas nacionales y provinciales que atraviesan la Provincia y especialmente los accesos a los grandes centros urbanos. Para detectar estas infracciones, el convenio con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), prevé inicialmente la utilización de 10 cinemómetros (control de velocidad) fijos, 10 cinemómetros móviles, 10 equipos de detección de luces no encendidas, 20 tabletas para confección de actas manuales y 10 equipos de lectura automática de patentes.



En un segundo paso, se incorporará el control de pesaje, con selección previa de vehículos excedidos en movimiento, de manera de reducir el deterioro de las vías de circulación a la vez que se minimizan las demoras para los transportes.



El nuevo sistema de seguridad vial incluye el diseño de gigantografías que informen a quienes ingresen a Corrientes por los principales accesos, que se acceder a una Provincia que está trabajando para mejorar la seguridad vial; y relevamiento para determinar el emplazamiento de los cinemómetros fijos, y zonas de cobertura de los móviles, de acuerdo a datos suministrados por el Observatorio Vial Provincial y la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, con la participación de Vialidad Provincial.



Vale remarcar que todos los equipos de verificación de velocidad -cinemómetros- son homologados por la Secretaría de Comercio y verificados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).



Campañas de concientización en materia de seguridad vial dirigida a conductores y usuarios de la vía pública en general.



La Policía de la Provincia actuará coordinando acciones con distintos organismos como ser el Ministerio de Seguridad, Consejo Provincial de Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública para la presencia de ambulancias, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, entre otros.



Estarán afectados 27 controles camineros fijos, 5 de ellos en Capital y 22 en el interior.



El detalle de controles camineros fijos en el interior provincial es el siguiente:



1ª Comisaría de Distrito Santa Ana.

1B - Control policial de Caá Catí.

2A - Control Caminero “Guayquiraró” (Esquina).

2B - Control Caminero 1 (acceso Norte a Goya).

2C - Control Caminero Comisaría de Distrito Segunda de Bella Vista.

3A - Control Caminero 4 (Río Miriñay).

3B - Control Caminero 2 (Mercedes).

3C - Control Caminero 1 (Mercedes hacia Carlos Pellegrini).

3D - Control Caminero 3 (Felipe Yofre).

3E - Control Caminero “El Descanso”.

3F - Control Caminero “Tuna”.

3G - Control Caminero Mocoretá.

3H - Control Caminero “Guayquiraró” (Sauce).

4A - Control “Troncón” (Ruta Vieja a Yapeyú – Al Noroeste de Paso de los Libres).

5A - Control Garruchos

5B - Control “Cuay Grande” (Ruta Nacional 14 al Sur de Santo Tomé).

6A - Control Caminero Comisaría de Distrito de Berón de Astrada.

6B - Control “San Borgita” (Ruta Nacional 12 y Provincial 34).

6C - Control “Vicero”.

6D - Control Ruta 12 y acceso Ruta Nacional 118.

7A – Control RN 118 Acc. a Saladas

7B – Control “Cuatro Bocas” (Ruta 12 y Ruta Nacional 118 - Loreto).

7C – Control Empedrado.