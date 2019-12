Quiénes y cómo podrán acceder a la Tarjeta alimentaria

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

La tarjeta alimentaria, el programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, se repartirá en una primera etapa a 2 millones de personas y se destinará en promedio $10 mil millones.







El monto que recibirá cada beneficiario será de $4.000, para padres con un solo hijo menor de 6 años, y $6.000 para aquellos que tengan más hijos con el mismo tope etario. En una etapa siguiente, se sumarían 2 millones más de personas. Aquí un detalle de cómo se podrá acceder a ella.



Quiénes podrán acceder:



- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con hijos de hasta 6 años.

- Embarazadas a partir de los 3 meses de gestación y que perciban la AUH.

- Personas con alguna discapacidad que reciban la AUH.



Cómo será: en forma automática, a partir del cruce de datos que realizará el ANSES y la base de datos de la AUH. No hay que realizar ningún trámite.



Ninguna persona particular o desde una organización social estará autorizada a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona.



Cómo se entregará: será por etapas a cada provincia.



El ANSES notificará, vía telefónica o por SMS registrado en el organismo, al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta de débito por el Banco Nación u otra entidad bancaria pública que determine cada provincia.



Cuánto recibirán: los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo. Por ejemplo, aquellos que tienen un único hijo menor de 6 años recibirán $4.000; mientras, aquellos con más de un menor de esa misma edad, $6.000.



Cuántas veces se recibe: el gobierno la recargará todos los meses, durante su vigencia.



Excluyentes: la tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Sólo para la compra de alimentos y bebidas en comercios y almacenes, exceptuando aquellas que sean alcohólicas.



La tarjeta no suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la AUH, será un complemento integral alimentario.