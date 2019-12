Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2020

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

A los de Gallardo les tocarán San Pablo, Liga de Quito y Binacional. El Xeneize, además de Libertad de Paraguay, se las verá con Caracas FC y un equipo surgido del repechaje. Racing, con un guiño de la fortuna. Los duelos de la Sudamericana.





La Copa Libertadores en las manos de Juan Román Riquelme fue un guiño de Alejandro Domínguez después de las rispideces que hubo entre Daniel Angelici, presidente xeneize saliente, y la Conmebol. El 10, flamante vice, recibió la réplica de parte del dirigente paraguayo y así arrancó la previa de un sorteo que le quedó más cómodo a Boca que a River, protagonista del grupo de la muerte. Tigre y Defensa y Justicia también la tienen brava. El más favorecido, en teoría, fue Racing. El otro protagonista argentino será Atlético Tucumán​, que arrancará su camino en el repechaje.





“Estoy muy pero muy contento de estar acá, representando a mi club. La Libertadores es lo más lindo que hay, he tenido la suerte de ganarla varias veces. Los hinchas me quieren muchísimo por culpa de esta Copa”, dijo Román. Y en ese sentido, será la gran apuesta de 2020 contra tres rivales que, en principio, no ofrecerían demasiadas complicaciones.



Aunque existe un condimento extra: uno de sus adversarios será Libertad, desde este martes dirigido por Ramón Díaz​. Sí, el Pelado que ganó de todo con River tendrá como rival a Boca. Aunque será la primera vez del técnico riojano en la arena internacional. Las 19 veces anteriores (14 con River y 5 con San Lorenzo) se enfrentó en el campeonato local, con 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas.



Además de su rival paraguayo, Boca jugará contra Caracas, campeón venezolano, y el ganador de la llave G3 de la Fase 3 que no saldrán de Deportivo Independiente Medellín, Táchira, Bolivia 3 o Atlético Tucumán. Integrará el Grupo H. “Vamos a armar un equipo para competir, tenemos una gran ilusión”, dijo Román.



River afrontará un bravísimo Grupo D. San Pablo fue el primer adversario que surgió del Copón 2. El equipo paulista, sexto en el Brasileirao, cuenta con Dani Alves. Liga Deportiva Universitaria, también sexto en la Serie A de Ecuador, y Binacional , campeón peruano, tienen un plus: la altura. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá que viajar a Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar) y la dirigencia del club incaico está trabajando para mejorar la iluminación del estadio Guillermo Briceño y poder jugar en Juliaca (3.825 metros).



También será complicado para Tigre, que no sólo juega en el Ascenso. Al campeón de la Copa de la Superliga le tocó Palmeiras (tercero en el Brasileirao) y Bolívar (juega a 3.640 metros en La Paz) en el Grupo B. De Cerro Largo, Palestino, otro boliviano o Guaraní, que se enfrentan en la Fase 1, o Corinthians saldrá el otro rival.



Defensa y Justicia tendrá que jugar con el campeón paraguayo (Olimpia), el subcampeón brasileño (Santos) y Delfín (cuarto en Ecuador). Será durísimo para el Halcón de Varela.



Racing tuvo las bolillas a favor. Tras lamentar los últimos dos sorteos en la Libertadores (octavos con River) y la Sudamericana (Corinthians) jugará ante Nacional de Montevideo (campeón uruguayo, aunque un viaje corto y sin desgaste), Alianza Lima y Estudiantes de Mérida, subcampeones de Perú y Venezuela que, en principio, no asoman como adversarios imposibles en el Grupo F.



Flamengo fue cabeza de serie del Grupo A y enfrentará a Independiente del Valle (campeón de la Sudamericana), Junior y un cuarto que será Carabobo, Universitario, Cerro Porteño, Progreso, Barcelona o Sporting Cristal. En el Grupo C estarán Peñarol, Colo Colo, Paranaense y Bolivia 2. El Grupo E está integrado por Gremio, Universidad Católica de Chile (lo dirige Ariel Holan), América de Cali y otro equipo que saldrá de Macará, Tolima, Chile 4 o Inter de Brasil.



Con 168,3 millones de dólares en premios, el nuevo campeón se llevará 15 millones más el 25% de la recaudación neta de la final única que se disputará el 21 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sumando cada ronda, el monto para el nuevo Rey de América será de 22,5 millones. Será un gran incentivo económico, más allá de la gloria deportiva. En especial, para los equipos argentinos en este contexto económico de devaluación y cepo.





Independiente, ganador dos veces del certamen y siete veces campeón de la Libertadores, iniciará la disputa de la edición 2020 de la Copa Sudamericana, enfrentando al debutante Fortaleza de Brasil, de acuerdo al sorteo realizado hoy en la ciudad de Luque, Paraguay.



El club de Avellaneda, campeón en los torneos 2010 (venció en la final a Goiás) y 2017 (prevaleció en la definición sobre Flamengo), tendrá otro adversario brasileño como primer rival, al cabo de los 22 cruces de primera fase que fueron decididos esta noche en la sede de la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol).



Independiente será local en el cotejo de ida ante Fortaleza, noveno en el último campeonato brasileño de Primera División conocido como Brasileirao.



Además, Vélez Sarsfield, ganador de la Copa Libertadores en 1994, también será local en el duelo de ida que animará ante Aucas (Ecuador).



Por su lado, Huracán, finalista en la edición 2015 de este certamen continental (cayó por penales en la final ante Independiente Santa Fe de Colombia), se medirá en el arranque ante Atlético Nacional de Medellín, en condición de visitante, en el choque de ida.



En tanto, Lanús, que festejó la obtención de la Sudamericana 2013 (superó en la definición a Ponte Preta de Brasil), debutará en condición de local ante Universidad Católica de Ecuador.



Mientras que Argentinos Juniors, ganador de la Copa Libertadores 1985, será anfitrión del primer cruce de ida que sostendrá ante Sport Huancayo, de Perú.



Por su parte, Unión de Santa Fe también oficiará de huésped en el primer partido de la llave que animará ante Atlético Mineiro de Brasil.



Las otras series iniciales sorteadas esta noche son las siguientes: Coquimbo Unido (Chile)-Aragua (Venezuela); Vasco da Gama (Brasil)-Bolivia 4; Bolivia 2-Emelec (Ecuador); Zamora (Venezuela)-Plaza Colonia (Uruguay).



Bolivia 1-Melgar (Perú); Atlético Grau (Perú)-River Plate (Uruguay); Bahía (Brasil)-Nacional (Paraguay); Fénix (Uruguay)-El Nacional (Ecuador); Sol de América (Paraguay)-Goiás (Brasil); Mineros de Guayana (Venezuela)-Sportivo Luqueño (Paraguay).



Millonarios (Colombia)-Bolivia 3; Deportivo Cali (Colombia)-River Plate (Paraguay); Fluminense (Brasil)-Unión La Calera (Chile); Huachipato (Chile)-Deportivo Pasto (Colombia); Real Garcilaso (Perú)-Audax Italiano (Chile) y Llaneros de Guanare (Venezuela)-Liverpool (Uruguay).



Los ganadores de los 22 cruces inaugurales avanzarán a la segunda ronda, instancia a la que se sumarán diez equipos procedentes de la Copa Libertadores.



El torneo comenzará el 5 de febrero y finalizará el 7 de noviembre, con la final que será animada en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba