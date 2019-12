Amarilla entregó beneficios en su primera intervención en el interior como Interventor del IPS Miércoles, 18 de diciembre de 2019 Tras asumir hace pocas horas, el novel titular de la Caja Previsional, Marcos Amarilla acompañó y supervisó el trabajo de las oficinas móviles en Esquina, donde además entregó resoluciones a nuevos jubilados provinciales.

“No vamos a descuidar lo que se venía haciendo bien en el IPS, este es un modelo de Gobierno que lo encabeza Gustavo Valdés y me encontrarán trabajando todos los días por nuestros jubilados y pensionados”. Durante la jornada también dialogó con el jefe comunal local.



El equipo de trabajo de IPS Corrientes, inició una de las últimas recorridas del año por localidades del interior provincial a través de sus oficinas móviles. Presentación de los requisitos para la jubilación y/o pensiones son los trámites más habituales que las personas mayores pueden realizarse de manera gratuita.



Este martes, las actividades que tuvieron su epicentro en Esquina, fueron encabezadas por el nuevo titular del organismo provincial, el escribano Marcos Amarilla quien manifestó su satisfacción por esta metodología de trabajo y la gran respuesta que tiene en los vecinos.



"Estoy contento en este nuevo desafío acompañando a las oficinas móviles, ayer estuvieron en la localidad de Goya, hoy en Esquina y el jueves en Curuzú Cuatiá para luego hacer un parate y reiniciar en el mes de febrero, para que los beneficiarios que necesitan consultas lo puedan hacer como en todos estos años, esta presencia permanente va a seguir porque no vamos a descuidar lo que se venía haciendo bien, este es un modelo de Gobierno y son las directivas del Gobernador Gustavo Valdés".



Amarilla manifestó en su primera presencia en el interior como máxima autoridad de la Caja Jubilatoria que espera cumplir con las expectativas "Hoy estamos verificando los trámites, dialogando con los vecinos y haciendo entrega de resoluciones a cuatro personas que se acogieron a la jubilación".



En contacto con la prensa local, remarcó que en estos operativos no es necesario tener un “gestor” que los represente sino que una persona de confianza del adulto mayor puede ver los requerimientos a través del sitio web de la entidad para presentarlo luego ante las oficinas móviles.



Durante la jornada, también mantuvo un contacto con el intendente municipal Hugo Benítez con quien se garantizó el trabajo mancomunado entre Provincia y Municipio.



Cabe resaltar que el IPS realiza asesoramiento además de casa central en la ciudad de Corrientes, en oficinas fijas del interior y en más de 35 Oficinas Móviles que tiene la Institución las que recorren permanentemente distintas localidades de la provincia.