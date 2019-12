Desvalijaron la casa del ex ministro Nicolás Dujovne Martes, 17 de diciembre de 2019 El ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, fue víctima de la inseguridad en Punta del Este. El hecho sucedió el pasado domingo mientras Dujovne cenaba con su familia en un restaurante del balneario José Ignacio.





Los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la casa y se llevaron todas las pertenencias de la familia. Sustrajeron dispositivos electrónicos como iPhones y tablets y otros elementos de valor.

El hecho quedó catalogado como hurto, ya que no hubo violencia por no encontrarse los moradores en la vivienda.

La policía presume que los ladrones estuvieron vigilando la casa, a la espera de que la familia saliera, para poder actuar con más impunidad. La de Dujovne no fue la única casa robada ese día. Los ladrones también entraron a la residencia de otros argentinos, unas horas antes, alrededor de las 17.

La inseguridad es un reclamo constante de los comerciantes y vecinos de la zona a las autoridades locales y nacionales. La seguridad es un elemento esencial para una ciudad balnearia como Punta del Este, que además de sus hermosas playas debe ofrecer garantías de tranquilidad a los veraneantes.