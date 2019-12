Racing tiene todo listo para la llegada de Beccacece Martes, 17 de diciembre de 2019 El ex entrenador de Independiente se reunió con Diego Milito y lo hará en los próximos días con el presidente Víctor Blanco. Luego, podría ser presentado antes de Navidad.



Caídas las negociaciones con las que intentaron seducir a Jorge Sampaoli, surgió el nombre de un ex Independiente en los pasillos del estadio de Racing: Sebastián Beccacece. A menos de dos meses de su estruendosa salida del Rojo, el ex Defensa y Justicia está a una firma de ser el reemplazante de Eduardo Chacho Coudet.



Consumada la salida de Coudet, quien este lunes fue presentado como nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre, Beccacece se reunió con Diego Milito, secretario técnico de Racing, con quien dialogó durante varias horas. En ese encuentro, entre otros temas, habrían definido que el contrato será por 18 meses, mismo período que el DT saliente.



El próximo encuentro, en el que se sellará el vínculo, será el jueves 19, cuando Milito y el presidente Víctor Blanco regresen de Paraguay, hacia donde viajaron para presenciar el sorteo de la Copa Libertadores 2020.



El plantel completo ya disfruta de sus vacaciones e iniciará la pretemporada el 2 de enero. Desde la dirigencia esperan anunciar oficialmente al nuevo técnico, a más tardar, la próxima semana (lunes 23).