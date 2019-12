El proyecto de emergencia social y económica ingresa al Congreso

Martes, 17 de diciembre de 2019

El martes ingresa el texto del megaproyecto al Congreso, el miércoles habrá un plenario de comisiones, el jueves llegaría al recinto de la Cámara baja.





Mientras en el Gobierno nacional pulían los detalles del proyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, el Frente de Todos aceptó el pedido realizado por Juntos por el Cambio de postergar el plenario de comisiones y la sesión extraordinaria del miércoles para “analizar con más tiempo la iniciativa”, que se corrió apenas un día.



Tras un nuevo encuentro en la presidencia de la Cámara baja, Sergio Massa y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, le brindaron detalles a los jefes de los bloques que integran el principal fuerza opositora del nuevo cronograma para debatir la iniciativa: el martes ingresará el texto del megaproyecto al Congreso; el miércoles habrá un plenario de comisiones a las que asistirán al menos cinco ministros y la titular de la AFIP en busca del dictamen favorable del proyecto; y el jueves llegaría al recinto de la Cámara baja.



El corrimiento conformó a JpC, aunque prefirieron mantener su opinión en reserva hasta no conocer el texto definitivo del proyecto. Una postura que también adoptaron los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. De todas maneras, en el FdT confían en reunir los votos para darle media sanción a la primera ley que el presidente Alberto Fernández envía al Congreso.



La convocatoria a sesiones extraordinarias del flamante Gobierno nacional hasta el 31 de diciembre tiene como eje central la sanción de la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, como fundante de sus prioridades en la primera etapa de gestión.



El texto contiene las emergencias Económica, Social y Sanitaria, como lo había planteado el propio Presidente en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. La iniciativa también incluye una batería de resoluciones económicas, ante la falta de presupuesto. El nuevo Gobierno tendrá que prorrogar el último presupuesto aprobado por Cambiemos para 2019 y no podrá tener su propio cálculo de ingresos y egresos de la administración pública hasta que no cierre la renegociación de la deuda que contrajo la administración macrista.



La necesidad de contar con la aprobación de la ley de Emergencia antes de fin de año hizo que los ministerios que intervienen en la iniciativa trabajaran contrarreloj para pulir su texto. La demora se encontró con la resistencia de la principal bancada de oposición, que reclamó “más tiempo” para analizar el proyecto.



Ayer por la mañana, el interbloque de JpC con las firmas de los bloques que lo integran –Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC)-- pidió la postergación del plenario de comisiones y de la sesión porque el texto del proyecto no había ingresado al Congreso. “Pedimos a @SergioMassa que el debate de la ley ómnibus de #Emergencia no sea a las atropelladas. Amerita un debate sereno dada la relevancia de los temas involucrados”, posteó Negri en su cuenta de Twitter en la que adjuntó la nota del interbloque.



El reclamo motivó otro rápido encuentro. Luego de su paso por la Casa Rosada, Massa y Máximo Kirchner convocaron a JpC a la presidencia de la Cámara baja. Por la tarde, acudieron al encuentro Negri, Ritondo y Ferraro.



Allí le propusieron al bloque opositor un nuevo cronograma: el martes por la mañana ingresaría el texto del proyecto al Congreso. El miércoles se realizará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General (en cuya integración se trabajaba ayer por la tarde), donde expondrían los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de la titular de la AFP, Mercedes Marcó del Pont. Mientras la sesión extraordinaria se realizaría el jueves.



Aunque el cronograma se corrió apenas un día, en JpC admitían que si bien “no es lo ideal”, “al menos tenemos un día y medio para analizarlo”. De todas maneras, dijeron que recién asumirán una postura cuando conozcan el texto definitivo del proyecto aunque darían el quórum para sesionar.



En el mismo sentido se pronunciaron en el Interbloque Federal (Lavagnista) y hasta Roberto Lavagna salió al cruce de acuerdo con el oficialismo en las redes sociales: “Como es público, desde la elección tuve conversaciones con el Presidente de la Nación que NO involucran acuerdos por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario. Los diputados de #ConsensoFederal solo votarán leyes que consideren buenas para la sociedad, sin condicionamientos”, sostuvo el ex candidato presidencial en su cuenta de Twitter.



“Primero queremos ver el proyecto de ley y escuchar las propuestas de los ministros. También consideramos que las emergencias deben ser acotadas por un tiempo. Pero uno de las cuestiones que son esenciales para nuestro interbloque son el respeto a las economías regionales y la descentralización de las medidas que se adopten”, dijo José Luis Ramón, el mendocino que preside el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.



De todas maneras, en el oficialismo confían en que el texto del proyecto permitirá construir una mayoría necesaria para darle media sanción. Un trámite que luego deberá atravesar el Senado (donde el FdT cuenta con mayoría propia) para que la emergencia se convierta en ley, entre navidad y fin de año.