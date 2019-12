Hoy escucharán relato del hijo del Penitenciario e inician los alegatos Martes, 17 de diciembre de 2019 El niño que hoy tiene 11 años tenía 9 cuando compareció ante la cámara Gesell. El chico no presenció el homicidio, pero estuvo en la escena minutos después. Su relato es contundente. La querella adelantó que pedirá prisión perpetua paras las acusadas.



Se incorpora hoy a la causa la declaración del hijo del agente penitenciario asesinado Gabriel Tichellio y por el cual son juzgadas Lorena Encina (28) y su amante Miriam Jara (32) alias “El Guilian”. Luego de eso se iniciará la etapa de alegatos, por lo que podría conocerse la sentencia.



Se reproducirá el video de la declaración ante cámara Gesell del niño cuando tenía 9 años (ahora tiene 11), hijo de la pareja.



“A sabiendas del niño, de que el proceso es en contra de su madre y pese a ello, decidió avanzar en su declaración”, informó el abogado querellante Hermindo González. El letrado detalló que la proyección que se realizará en la sala no será pública, por tratarse de un menor de edad.



Dijo además que estarán presentes las acusadas, aunque señaló que la madre puede solicitar abandonar la sala en ese momento. Por otra parte, respecto del avance de juicio, el letrado señaló que “no hay más nada que resolver” y que ya se debería avanzar en alegatos y sentencia.



“La defensa planteó cuestiones extemporáneas, sin fundamentación, sólo con fines dilatorios, pero si no es así, mañana estaremos alegando”. Finalmente, González reiteró que solicitará prisión o reclusión perpetua para Encina y Jara, por considerarlas coautoras del crimen. Cabe resaltar que ambas imputadas declararon y culparon a la otra de haber cometido el homicidio.