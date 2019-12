El CUCAICOR cierra un año de intenso trabajo

Martes, 17 de diciembre de 2019

La última intervención se realizó nuevamente en la ciudad de Goya y permitirá mejorar la vida de varias personas que están en lista de espera. “Todo este trabajo se da por el apoyo incondicional del ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, y de toda la cartera de salud”, dijo el director del organismo, Héctor Álvarez.





El equipo médico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (CUCAICOR), dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, concretó el operativo N° 21 de ablación de órganos en lo que va de este año en la provincia. Desde el organismo remarcaron que cierran un año de intenso trabajo de concientización, campañas y de jornadas en toda la provincia.



Esta última intervención se realizó nuevamente en la ciudad de Goya y fue una ablación multiorgánica que permitió la procuración de corazón, hígado, riñones y corneas. En simultáneo, también se realizó un operativo de tejidos. El lunes pasado, se realizó la ablación multiorgánica N° 20, en el hospital Escuela Gral. José Francisco de San Martín.



“El fin de semana se realizó el operativo N° 21 en la provincia, nuevamente en la ciudad de Goya, el tercer operativo multiorgánico del año. Además, el tercer mes seguido: octubre, noviembre y diciembre se realizaron operativos en Goya”, dijo El director coordinador del CUCAICOR, Héctor Álvarez.



“En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de ablacionar corazón, hígado, riñones y corneas. Además se hizo un operativo de tejidos, que va a posibilitar que dos pacientes salgan de la lista de espera de córneas”, indicó.



“En total, ya estamos teniendo 23 operativos en la provincia y seguiremos trabajando para superarnos el año que viene”, aseguró Álvarez.



En esta línea, remarcó: “Estamos cerrando un año de intenso trabajo en el CUCAICOR con concientización, campañas, de jornadas en toda la provincia. Un gran trabajo que nos lleva al crecimiento que estamos viendo en la actualidad”.



Además, ponderó la importancia de la Ley N° 27.447, conocida como Ley Justina. Dijo que “es una norma que la impuso la sociedad y que está cambiando todo el sistema de salud, no solamente público, sino también privado, y ha llevado que a nivel país tengamos una tasa de 19 donantes por millón de habitantes y esperamos llegar a fin de año a una tasa de 20 donantes por millón, lo que sería un record para la Argentina”.



Remarcó que en Corrientes, “todo este trabajo se da por el apoyo incondicional del ministro de Salud Pública y de toda la cartera de salud, en el cual se están comprometiendo no solo los hospitales de la capital, si no todos los hospitales del interior, a hacer detección, seguimiento y denuncias principalmente de los potenciales donantes de órganos”. “También quiero agradecer por el acompañamiento a las ONG, como la fundación Dar nos da vida, Rotary Club, de Curuzú y de Goya”, agregó.