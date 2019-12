Todo listo para la Maratón Acuática de Itatí a Corrientes

Martes, 17 de diciembre de 2019

Con auspicios del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, se realiza este domingo 22 de diciembre, en playa Arazaty desde las 18 el evento solidario “Maratón Acuática Itatí - Corrientes” que consiste en un desafío personal del nadador Nicolás Segurado de unir Itatí con la Capital Provincial a nado.





La travesía demandará una distancia de 70 kilómetros a nado continuo, donde el nadador Nicolás Segurado estará acompañado por un equipo de asistencia que lo seguirá en lancha hasta la playa Arazaty.



La Maratón Acuática cuenta con apoyo del Gobierno de la Provincia, y se presentará como un evento solidario para ayudar al Cotolengo de Itatí, para lo cual se solicita a las personas que aguardan la llegada del nadador, el aporte de alimentos no perecederos, pañales para adultos, leche en polvo, aceite, harina, azuzar edulcorante, yerba, y sal.



“Queremos que la gente se acerque a ayudar para poder brindar una mano a la gente del Cotolengo de Itatí y concientizar sobre el trabajo que allí se realiza”. “Además, quiero agradecer el apoyo que me brinda el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Deportes para el desarrollo de mi carrera como nadador”, resaltó Segurado tras ser recibido por el titular de Deportes Jorge Terrile.



Corrales se destacó en España



El experimentado atleta Leonardo Corrales, estuvo participando recientemente en el “Open Last Round” de Kickboxing en Oviedo España. Con apoyo del Gobierno de la Provincia, “Leo” logró múltiples Medallas: Oro en full contact, Oro en Kicklight y fue considerado el “Mejor atleta de ring”, con 4 peleas en total, 2 en cada modalidad (Full contact / Kicklight).