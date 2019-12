Discutió con su ex pareja y la asesinó de varias puñaladas Lunes, 16 de diciembre de 2019 La víctima tenía 48 años y fue asesinada en su vivienda cuando su ex la atacó acorralado por los efectivos policiales. Ocurrió en Coronel Suárez.



Un hombre de 48 años fue detenido tras asesinar de varias puñaladas a su ex pareja de la misma edad en momentos en que mantenían una discusión en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, informaron fuentes policiales.





El hecho, que trascendió hoy, ocurrió pasadas las 17.50 del sábado, cuando la víctima, identificada como Fernanda Kuhn, de 48 años, alertó al servicio de emergencias a raíz de que escuchaba ruidos provenientes del techo y que le estarían por abrir una de las ventanas de su vivienda, ubicada en la calle Guayaquil al 500 de dicho partido bonaerense.



Uno de los investigadores dijo hoy a Télam que "al llegar al lugar personal policial observó que había rejas y una puerta cerrada con llave y que a pocos metros de la vivienda se encontraba discutiendo acaloradamente un hombre con Kuhn".



"Fue entonces que, en momentos en que los efectivos intentaban ingresar al lugar para calmar los ánimos, el hombre sacó de entre sus ropas un cuchillo y le propinó cuatro puntazos a la mujer en la región abdominal", agregaron.



Según se indicó, los policías lograron romper la reja y accedieron al lugar donde redujeron al hombre y secuestraron el arma blanca.



"Por su parte la mujer, quien resultó gravemente herida, fue trasladad de urgencia al hospital Municipal de Coronel Súarez donde murió poco después", agregaron.



Por su parte un jefe policial señaló que "el hombre identificado después como Fabio Otero apuñaló a la mujer, quien era su ex pareja, cuando discutía con ella y delante de los efectivos".



"Los policías lograron romper la reja para poder acceder y así reducir a Otero quien portaba un pequeño cuchillo", agregaron.



Las fuentes consultadas indicaron que "este hombre contaba con antecedentes por desobediencia y tanto él como la víctima contaban con órdenes recíprocas de no acercamiento, pero que en este momento no estaban vigentes".



"Este hombre también la había denunciado por no cumplir una orden judicial de no acercamiento, por lo que a principio de este año la mujer estuvo aprehendida", agregaron.



Según indicaron las fuentes, tras la autopsia "se determinó que la mujer falleció tras recibir cuatro cortes en la región abdominal, tres profundos, uno de los cuáles fue mortal".



"Desde el 2015 hasta el día de la fecha el agresor había tenido varias denuncias por violencia de género en perjuicio de la víctima, como así también de otra ex pareja anterior", agregaron.



Según se indicó, la víctima residía en la vivienda junto a su hija y nietos, quienes al momento del episodio no estaban en el lugar.



El hombre fue trasladado a una comisaría de la región a la espera de ser indagado en las próximas horas por el fiscal de Bahía Blanca, Jorge Viego, en el marco de la causa caratulada como "homicidio".