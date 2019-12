Un delantero de Boca puso en duda su continuidad Lunes, 16 de diciembre de 2019 El Xeneize acaba de cambiar la comisión directiva y aún no tiene DT para reemplazar a Gustavo Alfaro. ¿Seguirá en el club o escuchará ofertas?

El final de 2019 está a la vuelta de la esquina y en la mayoría de los equipos ya se está pensando en la pretemporada que iniciará el 2020 y el rearmado del plantel. En el caso de Boca Juniors, donde acaba de renovarse la comisión directiva, hay pocas certezas y uno de sus delanteros puso en duda su continuidad.



«No sé si seguiré en Boca, ahora no te lo puedo confirmar por todo lo que está pasando», dijo Sebastián Villa tras ser consultado sobre su futuro inmediato.



«Se han estado comentando cosas de Miami, de Portugal, de España, pero yo estoy tranquilo. Tengo que volver a Boca», expresó el futbolista colombiano en una conferencia de prensa tras un partido a beneficio que él mismo organizó en su país.



Villa fue uno de los que menos minutos sumó con la llegada de Gustavo Alfaro a la dirección técnica del Xeneize, pero el delantero no es rencoroso: Es un gran entrenador, la verdad. Nunca tuve problemas con él. Toma decisiones y la respeto, yo tengo que seguir trabajando».