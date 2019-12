Cornejo asumirá un nuevo mandato al frente del radicalismo Lunes, 16 de diciembre de 2019 El ex gobernador de Mendoza encabeza la única lista que se presentará para conducir el Comité Nacional de la UCR



El ex gobernador de Mendoza y actual diputado por esa provincia, Alfredo Cornejo, asumirá este lunes su segundo mandato al frente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, gracias a un acuerdo que se alcanzó entre los diferentes sectores del partido, que comenzó a reordenarse luego de la derrota de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones presidenciales.



El ex mandatario mendocino encabeza la única lista que se presentará en las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del espacio por lo que, si no hay ninguna modificación de último momento, continuará ejerciendo por otros dos años el cargo que ocupa desde el 2015.



Como adelantó Infobae días atrás, Cornejo logró el consenso necesario para seguir manejando el Comité Nacional tras haber fracasado en su intento de quedar como jefe del bloque de la UCR en Diputados, puesto que finalmente le fue asignado a Mario Negri.



Tras las elecciones, el ex gobernador fue una de las figuras más fuertes del radicalismo en impulsar una mayor participación del partido en el esquema de toma de decisiones de la alianza que ahora será opositora y que también integran el Pro y la Coalición Cívica.



Según está previsto, los principales referentes del radicalismo de todas partes del país se reunirán a partir de las 14:00 en la sede partidaria de Alsina al 1786, en la ciudad de Buenos Aires, para elegir a sus nuevas autoridades. Si bien Cornejo seguiría teniendo el cargo principal, todavía quedaba definir quiénes lo acompañaran en la mesa chica.



Durante el encuentro de este lunes se terminarán de definir los dirigentes que ocuparán la Vicepresidencia 1°, Vicepresidencia 2° y Secretaría General del Comité Nacional: fuentes del espacio adelantaron que en estos días ya hubo conversaciones al respecto.



Por una cuestión de paridad, se especulaba con que el segundo puesto de más relevancia sea ocupado por una mujer. En la actualidad, ese lugar le pertenece al reelecto gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cercano al ex presidente Mauricio Macri.



La vicepresidencia 2°, en tanto, podría quedar en manos de algún referente porteño, como los diputados Martín Lousteau y Emilio Yacobitti, o Enrique “Coti” Nosiglia, histórico dirigente del espacio. Todos ellos tienen el aval del mendocino.



Por último, en la Secretaría General sería designado algún dirigente cercano al gobernador de Jujuy. Se trata de un puesto clave y que hoy ostenta el tucumano José Cano. Todos estos lugares se confirmarían en la reunión del lunes.



El sábado, la UCR porteña realizó un congreso en el Microesteadio de Ciudad Universitaria en el que se debatieron diferentes temas que le preocupan a la sociedad, como la salud y la discusión por el aborto legal. Lousteau y Yacobitti fueron dos de los oradores del evento conducido por el presidente del partido a nivel local, Guillermo De Maya.