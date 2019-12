River goleó a Central Córdoba y es campeón de la Copa Argentina

Sábado, 14 de diciembre de 2019

Con tantos de Nacho Scocco, Nacho Fernández y Julián Alvarez, el Millonario se impuso por 3-0 y se quedó con la Copa Argentina. Además, se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.





En los primeros minutos, River intentó hacerse dueño del juego. Como de costumbre, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscaban llegar tocando hasta el área rival, pero les faltaba precisión y profundidad en los últimos metros. Del otro lado, Central Córdoba salió a jugar con gran intensidad y exhibió un gran despliegue físico que logró cortar los circuitos del rival.





El partido no tenía un dominador nato y las chances comenzaban a cumularse en la áreas. Scocco pateó al arco y, luego de un rebote en un defensor, la pelota le quedó en el borde del área a Palacios, quien remató por arriba del travesaño. Armani se convirtió en el héroe de River una vez más, cuando tapó un mano a mano ante Jonathan Herrera



Sobre los 26’ llegó la gran polémica: Herrera se llevó la pelota ante una salida en falso de Pinola y se metió en el área. Primero, enganchó ante Lucas Martínez Quarta y el defensor pasó de largo Después, hizo lo propio ante Pinola, quien dejó la pierna levantada a la altura del muslo del de Central Córdoba. El delantero cayó y todos en El Ferroviario pidieron penal, pero el árbitro Facundo Tello consideró que no hubo falta del capitán Millonario y dejó seguir el juego.





River logró la ventaja cuatro minutos después. Nacho Scocco quedó mano a mano, pero el arquero tapó su intento. Sin embargo, el rebote que dio Diego “El Ruso” Rodríguez cayó nuevamente en los pies del ex Newell’s, que en su segundo intento no falló y marcó el 1-0. Fue un premio a la persistencia para el atacante, quien regresó a la titularidad a raíz de la lesión que marginó a Matías Suárez de este encuentro.