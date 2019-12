Racing gritó campeón y Coudet se despidió con otro título

Domingo, 15 de diciembre de 2019

El ganador de la última Superliga venció 2 a 0 a Tigre en Mar del Plata. Matías Rojas, por duplicado, anotó los goles.





La estrella que se graba en el pecho celeste y blanco es un orgullo para sus hinchas. También, un broche de oro para el ciclo de Eduardo Coudet. Racing ​es campeón y ya no hay que recurrir a la enciclopedia. Dos veces en el mismo año, como no sucedía desde su época dorada, aquella del color sepia, la del inolvidable gol del Chango Cárdenas. Entonces, ganó la Libertadores y luego se hizo dueño del mundo ante Celtic en Montevideo. Había conquistado la Superliga en marzo, justamente en Victoria, la casa de Tigre. Y alza el Trofeo de Campeones este 14 de diciembre, fecha patria para la Academia. A un lustro del gol de Ricardo Centurión y la vuelta olímpica con Diego Cocca. A un siglo del mayor logro de su vida, el heptacampeonato. Porque la historia se cuenta completa, claro.



De las incertidumbres que generaba un equipo atorado por Tigre, a ese triunfo holgado en un primer tiempo que tuvo la resurrección de tres futbolistas muy cuestionados en el último tramo del ciclo de Eduardo Coudet. De las zozobras en cada pelota parada, por deficiencias propias en la marca y por la extraordinaria pegada de Walter Montillo, a esos dos goles que tuvieron como protagonistas a Matías Rojas, Walter Montoya y Jonatan Cristaldo.



El paraguayo se despegó la bronca con un grito al mejor estilo del fútbol inglés, festejando rabioso de cara a los hinchas. Apagó los murmullos después de media hora en la que ni siquiera había podido levantar un tiro libre por encima de la barrera. Montoya lo había dejado solo frente a gol. Fue notable el chaqueño, sacándose de encima la marca. También, el Churry, que aguantó y le lanzó el pase para el pique al vacío. El 10 sólo tuvo que empujarla.





El segundo grito fue un calco. Otra vez combinaron Cristaldo y Montoya. Ese delantero al que Coudet bancó a pesar de la denuncia por violencia de género -a la espera de la definición de la Justicia y sosteniendo su principio de inocencia- y un volante que había pegado el salto a Europa, pretendido por River y Boca, pero no había dado la talla con la camiseta de la Academia.





Fue un golpe muy duro para Tigre, que había sido amenazante con un esquema audaz. Néstor Gorosito plantó una línea de tres centrales ásperos y lanzó a los laterales al ataque. Se adueñó de la pelota en el arranque con el buen manejo de Montillo. Y no pudo aprovechar el gran déficit: sus dificultades para defender el balón detenido. Gerardo Alcoba y Ezequiel Rodríguez fallaron abajo del arco después de un tiro libre y un córner. Y asediaba el Matador, con Emanuel Denning pivoteando y ganando el cuerpo a cuerpo. Hasta que Cristaldo, Montoya y Rojas resolvieron el partido en tres toques.





Tigre, herido en el alma, salió con todo en el segundo tiempo. Lo encerró a Racing impulsado por su amor propio, más que por ideas creativas. Tuvo tres chances, otra vez a raíz de la pelota parada. Entonces, surgió Gabriel Arias, sólido, como en su mejor momento en la Selección chilena. Le tapó un cabezazo a Sebastián Prediger, otro remate del volante de media distancia -con ayuda del travesaño- y un mano a mano al Chino Luna, que reemplazó a Agustín Cardozo cuando Pipo decidió reforzar la zona ofensiva.



Sin embargo, se quedó con uno menos por la expulsión de Prediger, que ya estaba amonestado y bajó a Darío Cvitanich, uno de los puntales del equipo, aguantando de espaldas, abriendo la cancha. Y se le hizo cuesta arriba a Tigre. Entonces, Coudet bajó la persiana. Sacó a Matías Zaracho, de incansable ida y vuelta, y contuvo el medio con Mauricio Martínez; prescindió de Cvitanich, que las había bancado todas, y agregó un central, Lucas Orban. Por último, entró Lisandro, el capitán, el emblema que llegó al límite pero no se podía perder la ovación.



Sí, Racing es campeón. Dos veces en el mismo año. No es un sueño. O sí. Es lo que vino a buscar la multitud que llegó a estas arenas a bordo de la mayor ilusión.