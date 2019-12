Se realizan obras hídricas para evitar anegamientos

Sábado, 14 de diciembre de 2019

En diferentes zonas se trabaja en un plan integral que incluye la construcción de nuevos sumideros para permitir el rápido escurrimiento del agua. Estas obras surgen luego de un análisis realizado por técnicos de la Secretaria de Infraestructura que detectaron faltante de sumideros que impedía que el agua escurra normalmente hacia los ductos principales.





La Municipalidad de Corrientes continúa desarrollando obras para evitar anegamientos en diferentes puntos de la ciudad. En el marco del Plan Hídrico, se realiza la construcción de sumideros en el microcentro y obras de desagües, entubamiento y cruce de calles en diferentes barrios.

En la esquina de las calles de Buenos Aires y Junín, la semana pasada finalizaron la construcción de sumideros que permitirán un mejor escurrimiento de agua, los mismos son parte de un plan integral que incluye la construcción de más sumideros en la zona del microcentro, facilitando el drenaje del agua hacia el ducto principal.

Se trata de una acción llevada adelante por la Municipalidad de Corrientes, que realizó la colocación de nuevos caños de hormigón de 600 milímetros de diámetro. Estos nuevos tubos se sumaron a los ya existentes, facilitando el drenaje del agua hacia el ducto principal del arroyo Salamanca.

“Esta era una zona muy afectada, venía sufriendo las inundaciones de los comercios, la imposibilidad de trabajo y de circulación”, explicó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, al recorrer las obras y dialogar con los vecinos y encargados de los locales.

En ese sentido, el funcionario detalló que “el equipo de Infraestructura hizo un análisis estructural y recomendó agregar sumideros para que el ducto que pasa por acá, que es el entubamiento del arroyo Salamanca, pueda recibir más agua y de esa manera evitar el paso del agua por la superficie”.

Entre tanto, Calvano afirmó que “ante determinada cantidad de agua, estas tareas van a ser suficiente para evitar anegamientos, como se tenía anteriormente” y recordó que “esto quedó demostrado en las últimas lluvias, donde respondió de manera perfecta y no ingresó agua a los comercios”.



SATISFACCIÓN VECINAL



Los vecinos y encargados de los locales resaltaron la importancia de esta obra realizada por la Municipalidad. "Estamos muy contentos porque la última lluvia grande que hubo, el agua llegó hasta la vereda no subió como en otras oportunidades", precisó Viviana, encargada de uno de los comercios ubicados en la esquina de las calles Junín y Buenos Aires.

Por su parte, Verónica, trabajadora de una óptica, sostuvo que "la boca de desagüe ayudó a las que ya existen, porque en las últimas precipitaciones el nivel de agua no fue tan alto y desagotó rapidísimo".