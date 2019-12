Valdés inauguró centro “para que la mujer correntina tenga respuesta ante la problemática de género”

Sábado, 14 de diciembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés habilitó el Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, el cual brindará asistencia -de manera interdisciplinaria- a mujeres damnificadas por este flagelo. En la oportunidad, valoraron el aporte de la Justicia para dar celeridad a las medidas cautelares.





Pasadas las 10, el mandatario provincial, junto al ministro de Justicia, Buenaventura Duarte y la coordinadora de la institución, Daniela Andraus, realizaron el tradicional corte de cintas en el hall del edificio ubicado en la intersección de calles La Rioja y Bolívar. Posteriormente, Irma Ibarra, de la comunidad de la Iglesia Santa Rita, oró junto a los presentes, en un recinto que se encontraba colmado.



Convenio



El flamante centro se enmarca en el Decreto Nº2593, por el cual se aprobó el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno de Corrientes y los ministerios de Justicia y Seguridad locales, por el cual se pretende implementar políticas públicas de asistencia, atención y contención a mujeres víctimas de violencia de género a través de acciones integradoras transversales y con enfoque intersectorial que se articulan en un trabajo en red poniendo énfasis en la perspectiva de género y derechos humanos.



Gobernador Valdés



“La mujer que tiene este tipo de problemas tiene que saber a dónde ir y qué hacer; en definitiva, lo que estamos inaugurando hoy es una oficina de asesoramiento para que este Centro les de la respuesta exacta a su problema”, inició su alocución el Mandatario.



En este marco, Valdés valoró el servicio que se presta a través del 911, “que nos da respuesta inmediata, donde la Policía tiene que saber exactamente cómo actuar en consonancia con la Justicia, e inmediatamente intervenir cuando se esté agrediendo a una mujer o a un hombre, porque también los hay; de esta manera habrá una tutela jurídica efectiva por parte del Estado, y para eso elaboramos un protocolo que seguramente lo vamos a ir poniendo en práctica”. añadió.



Continuando, el Gobernador dio cuenta que “contamos con las tobilleras que permiten dar efectividad a las restricciones domiciliarias o del lugar que establezca la Justicia, de manera que podamos evolucionar en lo que es la práctica de la Ley”.



El titular del Ejecutivo recordó en este contexto que “Corrientes tenía una sola Comisaría de la Mujer que estaba abarrotada de pedidos de intervención con casos que fueron muy desafortunados y que nos pasó porque no había respuesta por parte del Estado. Hoy estamos tratando de avanzar en todos lados para que la mujer correntina pueda tener una respuesta”, resaltó el mismo.



“Esto tiene que ser un pasito más y tenemos que seguir adelante para proteger a tantas mujeres y a hombres de lo que es la violencia de género, tenemos que apostar a vivir y a convivir en una sociedad pacífica donde podamos entendernos unos a otros”, finalizó el mandatario.



Consideraciones del Ministro y la coordinadora del Centro



Al tomar la palabra, el ministro de Justicia, Buenaventura Duarte, consideró que la apertura de “este centro, lo pone a Corrientes en una vanguardia para combatir este flagelo”.



Además, el funcionario provincial dio cuenta del “acceso integral y gratuito” a los servicios de la institución y al trabajo articulado con los ministerios de Coordinación, Seguridad, Desarrollo Social, Salud Pública, Educación Dirección Provincial de la Mujer, COPNAF y el Poder Judicial, logrando -en este último sector- “que las cautelares solicitadas por las víctimas hoy demoren solo dos horas, cuando antes demoraban 15 días”.



Por su parte, la flamante coordinadora del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, Daniela Andraus, al expresarse indicó que “este centro nace como necesidad para la atención de las mujeres que son víctimas de violencia de género, y estaba la necesidad de contar con un lugar que brinde asistencia contención jurídica”. Y agregó: “Agradezco la iniciativa del Gobernador por la creación del centro”.



Como principal objetivo el centro tiene la función de bregar por la protección de la vida de la víctima, y la no re-victimización de la mujer, lo que se realiza a través de un abordaje interdisciplinario con profesionales de área técnica, abogados, psicólogos, y asistentes sociales.



Asimismo, Andraus recalcó la articulación que se lleva adelante con el Poder Judicial, mediante la disposición en implementación de los dispositivos geoduales que funcionan con ubicación -brindados por la Provincia- con el fin de rastrear y monitorear a la víctima como al agresor.



Con la creación de este centro, la Provincia garantiza el acceso a la justicia, y la rapidez e inmediatez en el tratado de esta problemática. Si bien el centro abrió sus puertas esta mañana, los profesionales ya se encuentran trabajando con más de 50 casos de toda la Provincia.



Por último, recalcó que se encuentran funcionando las tobilleras de los dispositivos duales y, además, pidió bregar incondicionalmente para frenar los casos de violencia contra la mujer.



Presencias



Estuvieron presentes durante el acto, junto a las mencionadas autoridades, el intendente de Capital, Eduardo Tassano; su vice, Emilio Lanari; el presidente de Cámara de Diputados, Pedro Cassani; legisladores provinciales y nacionales, concejales capitalinos, los ministros de Salud, Ricardo Cardozo; de Educación, Susana Benítez; de Coordinación, Horacio Ortega; de Seguridad, Juan José López Desimoni; y el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza, entre otros.



Declaraciones a la prensa



Luego del acto inaugural, el gobernador brindó declaraciones a los medios sobre diversas cuestiones, como la creación de juzgados de violencia de género, Pacto fiscal, la situación política en Paso de la Patria y Yacyretá.



Consultado por distintos medios, Valdés volvió a declarar que se enviará un proyecto a la Legislatura para la creación de juzgados de violencia de género. Esto será en el próximo periodo de sesiones ordinarias y se prevé copiar los modelos de otras provincias que se consideren eficaces para tratar la problemática.



Sobre el descontento de algunas provincias sobre el pacto fiscal, el gobernador aseguró que Corrientes cumple con el pacto con responsabilidad. “Es un nuevo Gobierno y veremos cómo se desenvuelve en este tema, pero nosotros lo cumplimos y eso habla de la buena salud financiera de la provincia”.



Respecto a la suspensión al intendente Osnaghi en Paso de la Patria, dijo que el Concejo Deliberante actuó de forma arbitraria y no puede sesgar la voluntad popular. “Tienen que dirimir las cuestiones conforme al derecho y con debate, y sobre todo preservar la paz social y política”.



Por último, consultado sobre sus expectativas en cuanto a la nueva administración de la Entidad Binacional Yacyretá, Valdés fue enfático al decir que “nosotros no nos importan quienes ocupen los cargos, sino que se respeten nuestros derechos como correntinos. Esto significa que nos paguen las regalías, que nos beneficien con obras públicas y que tengamos representación y seamos oídos”.