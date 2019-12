Detuvieron a un futbolista por amenazas con armas Viernes, 13 de diciembre de 2019 El ex Gimnasia y Colón, entre otros, protagonizó un grave episodio en un camping de la localidad platense de Ensenada. También estaba su padre.



El futbolista Alan Ruiz, ex jugador de Gimnasia de La Plata, fue detenido hoy junto a su padre, hermano y un amigo por haber amenazado con armas y lesionado a empleados de un camping municipal de la localidad platense de Ensenada.



Según el parte oficial de la Policía bonaerense, el incidente se produjo cuando el mediocampista de 26 años se negó a dejar su documento como garantía para poder utilizar una parrilla, y quedó detenido por el delito de «resistencia a la autoridad, lesiones leves, amenazas agravadas y portación de arma de uso civil«.



En ese momento, se inició una discusión con una empleada, a la que posteriormente se le sumaron otros trabajadores, y todo terminó en una batalla campal.



Según la denuncia, en medio del enfrentamiento, uno de los implicados salió corriendo en dirección a su camioneta para buscar un arma larga, que resultó ser un rifle de gas comprimido, con el que amenazaron tanto a la víctima como al resto de las personas que allí se encontraban.





Una llamada al 911 dio aviso a la Policía local que acudió al lugar y recibió golpes por parte de la familia Ruiz, que no deponía su actitud.



Más allá de esto, pudieron ser reducidos e identificados, y luego de una requisa dentro del vehículo, se hallaron otro rifle de idénticas características y un arma de fuego marca Beretta 6.35.



Por este motivo, fueron trasladados a la comisaría Segunda, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.



Según revelaron fuentes judiciales a NA, los cuatro agresores quedaron aprehendidos, a disposición de la UFI número 15 y Garantías número 1, y este viernes se resolverá si recuperan la libertad o quedan detenidos.