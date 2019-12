Entraron a un supermercado pero sólo pudieron llevarse 1.800 pesos Viernes, 13 de diciembre de 2019 Si bien no se trató de una gran suma, fue el segundo robo a un comercio esta semana. Días atrás ocurrió lo mismo en una farmacia.



Em­ple­a­dos de un su­per­mer­ca­do ca­pi­ta­li­no aler­ta­ron ayer a la Po­li­cía que la­dro­nes in­gre­sa­ron al si­tio du­ran­te la no­che y se lle­va­ron una su­ma de 1.800 pe­sos. Si bien los mal­vi­vien­tes pre­ten­die­ron abrir la ca­ja fuer­te que ha­bía en el edi­fi­cio, no lo con­si­guie­ron y se de­bie­ron con­for­mar con lo que ha­bía en una ca­ja re­gis­tra­do­ra.

El gol­pe de los “in­va­so­res” de ayer, se su­ma al que re­a­li­zó un so­li­ta­rio la­drón dí­as atrás en una far­ma­cia.

Con res­pec­to al re­cien­te he­cho, es­te se re­gis­tró por ave­ni­da Ra­úl Al­fon­sín al 5000, en pro­xi­mi­da­des a Ru­ta Na­cio­nal Nº 12.

Em­ple­a­dos al en­trar al si­tio, des­cu­brie­ron que una de las puer­tas tra­se­ras se en­con­tra­ba for­za­da.

An­te ello avi­sa­ron a los en­car­ga­dos del su­per­mer­ca­do que a su vez aler­ta­ron a la Po­li­cí­a, se­gún in­for­ma­ron des­de la ofi­ci­na de pren­sa de la Fuer­za.

Es así que du­ran­te las pri­me­ras ho­ras de la ma­ña­na, al lu­gar lle­ga­ron va­rios pa­tru­lle­ros po­li­cia­les.

Del te­ma se es­tá en­car­gan­do la co­mi­sa­ría Dé­ci­mo Sex­ta que en­tien­de en la ju­ris­dic­ción, cu­yos agen­tes co­men­za­ron a re­ca­bar da­tos so­bre el ro­bo, jun­to con efec­ti­vos de otras áre­as que co­la­bo­ran en ca­sos co­mo es­tos.

Es así que se ini­ció con la pes­qui­sa, que pri­me­ra­men­te se en­fo­có en re­gis­trar las cá­ma­ras de se­gu­ri­dad del si­tio.

Lo que se se­ña­ló fue que pri­me­ra­men­te los la­dro­nes for­za­ron sin in­con­ve­nien­tes una puer­ta tra­se­ra.

Con res­pec­to a es­te pun­to, es ne­ce­sa­rio acla­rar que al cos­ta­do del su­per­mer­ca­do se ubi­ca un te­rre­no con ár­bo­les gran­des y es­pe­sa ve­ge­ta­ción fac­tor que fue apro­ve­cha­do por los mal­vi­vien­tes pa­ra no ser vis­tos.

Lue­go de for­zar la puer­ta, aga­rra­ron un ma­no­jo de lla­ves que ha­bía allí y gra­cias a ello pu­die­ron en­trar al res­to del lo­cal. Es así que lle­ga­ron a una ca­ja fuer­te, la cual no pu­die­ron abrir. En con­se­cuen­cia so­la­men­te ro­ba­ron la su­ma de di­ne­ro men­cio­na­da.

Al res­pec­to, se es­tu­dia los mo­vi­mien­tos de los la­dro­nes den­tro del su­per­mer­ca­do pa­ra po­der de­ter­mi­nar si re­a­li­za­ron un tra­ba­jo de in­te­li­gen­cia pre­vio. To­do es­tá sien­do in­ves­ti­ga­do.

Se­gun­da “in­va­sión”

de la se­ma­na

Si bien el di­ne­ro que fue ro­ba­do no fue mu­cho, la­men­ta­ble­men­te se tra­tó del se­gun­do “gol­pe” co­me­ti­do con la mis­ma mo­da­li­dad, que se re­gis­tró es­ta se­ma­na en per­jui­cio de un co­mer­cio de la ciu­dad ca­pi­tal.

En ese sen­ti­do de­be re­cor­dar­se que du­ran­te el mar­tes, fue de­nun­cia­do el ro­bo de 12 mil pe­sos que es­ta­ban den­tro de una far­ma­cia. El lo­cal en cues­tión es­tá ubi­ca­do por ave­ni­da Go­ber­na­dor Ruíz y ca­lle Mé­xi­co.

Las cá­ma­ras de se­gu­ri­dad lo­gra­ron cap­tar que al­re­de­dor de las 4:30, se pro­du­jo el in­gre­so del la­drón que vio­len­tó una ca­ja re­gis­tra­do­ra y se en­con­tró con el mon­to se­ña­la­do.

Apa­ren­te­men­te pa­ra po­der en­trar al edi­fi­cio, rom­pió una puer­ta tra­se­ra sin ayu­da de na­die.

“E­ra fla­co y al­to. Ves­tía de go­rri­ta, je­an y re­me­ra”, sos­tu­vie­ron fuen­tes po­li­cia­les con­sul­ta­das por épo­ca.

El ro­bo fue des­cu­bier­to al­re­de­dor de las 7 de ese dí­a, lue­go de que em­ple­a­dos se pre­sen­ta­ran al si­tio a re­a­li­zar sus la­bo­res dia­rias.

Por asun­tos de ju­ris­dic­ción, en es­te ca­so en­tien­de la co­mi­sa­ría Quin­ta.