De Vido empezó una huelga de hambre para reclamar su libertad

Viernes, 13 de diciembre de 2019

El exministro de Planificación está preso desde noviembre de 2017. "Es una protesta contra la violación de mis derechos constitucionales", dijo en una carta.





El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, comenzó este jueves una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido de manera preventiva, como protesta por esa medida.





"A partir del día de la fecha me negaré, en principio, a recibir los alimentos que suministra el SPF (Servicio Penitenciario Federal) en esta UPF (Unidad Penitenciaria Federal) número 31", dice la carta que escribió y publicó a través de sus redes sociales.





De Vido tiene tres causas por las que permanece detenido: por Río Turbio y los cuadernos de la corrupción tiene prisión preventiva, mientras que por la tragedia de Once ya tiene condena.



En su escrito, el exministro kirchnerista explicó por qué eligió esta medida de fuerza. "(Es) como forma de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra, de que he sido objeto en las causas en las que se me han armado en el marco de la feroz y despiadada persecución", aseguró.



El Tribunal Oral Federal 1 le concedió arresto domiciliario en la causa por fraude al Estado con los fondos de la mina de carbón de Santa Cruz, pero continúa en el Penal de Ezeiza por la causa conocida como los cuadernos de las coimas.





El hombre que manejó Planificación Federal está detenido desde noviembre de 2017 por posible administración fraudulenta y malversación de 176 millones de pesos, que debían ir a la mina de carbón de Río Turbio.



Por la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio procesó al exministro como parte de una presunta asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, y está preso con preventiva por la misma.



Además, De Vido está condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por la tragedia del tren de Once, en la que murieron 51 personas.