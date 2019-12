Parodi recibió el título “Maestra de la Cultura Honoris Causa”

Viernes, 13 de diciembre de 2019

La cantautora correntina, Teresa Parodi, recibió el título de “Maestra de la Cultura Honoris Causa” de la Universidad de la Cuenca del Plata junto a la Fundación Brazos Fuertes. Fue una jornada de emoción para uno de los exponentes femeninos más importantes de nuestra cultura musical.





La jornada que inició con una conferencia de prensa finalizó luego con el acto de entrega de la distinción en el Aula Magna de la facultad. La Fundación Brazos Fuertes fue la impulsora de la distinción. Las cantantes Susy y Florencia de Pompert brindaron un homenaje musical al finalizar la entrega honorífica.



El rector Rodríguez le entregó el diploma y una medalla que en su reverso versaba “Pedro canoero” en honor a una de sus más importantes creaciones musicales.



“Es una necesidad destacar a las personas que realizaron algo trascendental en su vida”, fueron las palabras del rector Ángel Rodríguez, al mismo tiempo que destacó que “es un honor tenerla en la institución”.



En conferencia de prensa, Teresa no pudo dejar de remarcar que por el hecho de ser distinguida a ella le “pasan muchas cosas, porque esta es mi ciudad natal. La música siempre estuvo en mí y finalmente fue la gran pasión que elegí, es lo que me trajo hasta aquí. Le dediqué mi vida entera a la música, directa o indirectamente, para mí fue hermoso y me vinieron muchas cosas en este reconocimiento”.



La cantautora aseveró que “la música es un lenguaje muy importante, creo que como se enseña a hablar se debería enseñar el principio de la música como otra herramienta o lenguaje absolutamente necesario. No importa si luego la tomás como forma de vida”.



Un dicho señala que nadie es profeta en su tierra y al ser requerida sobre si este es su primer homenaje, remarcó que “nos declararon Ciudadana Ilustre en el mismo acto con Ramona Galarza, nuestra admirada Ramona”, dijo Teresa que fue consultada sobre el porqué no tener tantos homenajes en su tierra a lo que contestó que se debe “tal vez porque hice mi camino más afuera que aquí. Por eso digo que ahora tengo la edad para los homenajes”.



Desde 2014 Parodi no actúa en la Fiesta Nacional del Chamamé, a lo que la gente siempre se pregunta por qué esta artista con una trayectoria tan extensa no está en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, a lo que contestó que después de eso “nunca más me llamaron. Es cierto que dije que no iba a venir más porque sentí que era un esfuerzo para mí mostrar la idea de la música que yo planteaba. Tengo un gran respeto por los chamameceros y hago siempre una diferencia, yo no soy chamamecera, hago chamamé, que no es lo mismo”.



“Nuestra música es muy importante para nuestra región, por lo que significa para todos nosotros, la quiero mucho, la vi nacer, crecer, me alegra verla por televisión y me emociona ver a las nuevas generaciones y también me gusta mucho cuando oigo mis canciones cantadas por muchos intérpretes noche tras noche, así es que de algún modo estoy en la fiesta, no tiene importancia si yo vengo o no, lo importante es que se siga haciendo por su valor cultural”, remarcó la cantautora.



Teresa comentó sobre su nuevo trabajo que empezará a grabar. “Estoy preparando un nuevo disco que será más folclórico, tengo canciones nuevas que me gustan mucho y pienso grabarlas con invitados de la nueva generación de músicos populares y cantores”.



Para finalizar, la cantautora chamamecera cerró al decir que “sinceramente creo que hice mi aporte a la música de nuestra región y estoy orgullosa porque me preparé y lo hice con un enorme respeto”.