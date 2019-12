River y Central Córdoba definen al campeón de la Copa Argentina

Viernes, 13 de diciembre de 2019

El “Millonario” intentará agigantar su legado y obtener el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el Ferroviario tendrá la chance de hacer historia. Desde las 21.10, por TyC Sports





El Malvinas Argentinas de Mendoza será el escenario de un histórico encuentro. En ese campo de juego dos equipos batallarán por hacer historia en el fútbol nacional. River buscará alcanzar a Boca como el equipo que más veces conquistó la Copa Argentina, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero intentará bordarse su primera estrella en el escudo. Desde las 21.10, con arbitraje de Facundo Tello Figueroa. Televisará TyC Sports.



Tras la derrota en la final de la Copa Libertadores contra Flamengo y la confirmación de la continuidad de Marcelo Gallardo en 2020, el Millonario enfoca sus energías en este encuentro, ya que le permitiría sacar un pasaje directo a la fase de grupos de la Libertadores 2020 (está clasificado, pero por el momento deberá disputar la fase previa).



Para ir en búsqueda de su tercera Copa Argentina (ganó las ediciones de 2016 y 2017) y el segundo título de la temporada (se quedó con la Recopa Sudamericana), el Muñeco sabe que no podrá contar con Juan Fernando Quintero, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo.



La principal duda radica en la ofensiva, ya que Matías Suárez arrastra una molestia en su tobillo izquierdo. En caso de no poder ser de la partida, su lugar sería ocupado por Ignacio Scocco.



El que sí dirá presente es Ignacio Fernández, quien parece haber dejado atrás el desgarro en el aductor derecho que sufrió en la victoria por 3 a 2 ante Newell’s a fines de noviembre.



Los de Núñez, que vienen de caer contra San Lorenzo por la Superliga, para llegar a esta instancia dejaron en el camino a Argentino de Merlo, Gimnasia de Mendoza, Godoy Cruz, Almagro y Estudiantes de Buenos Aires.



El cuadro de Santiago del Estero, que eliminó a Nueva Chicago, All Boys, Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de La Plata y Lanús, está ante una posibilidad inmejorable de hacer historia y conseguir su primer título.



El Ferroviario guardó a algunas de sus piezas clave en la derrota por 2 a 1 ante Gimnasia en La Plata para afrontar este duelo pese a estar comprometido en la lucha por eludir el descenso a la Primera Nacional.



Pese a arrastrar un golpe en su pierna derecha, el marcador central Oscar Salomón sería de la partida. En caso de no ser arriesgado, en su lugar estará Hugo Vera Oviedo.



Vale mencionar que en caso de que haya igualdad en los noventa minutos el encuentro se definirá por penales.



El ganador se quedará con 5.900.000 de pesos por el premio que otorga la organización. Hasta el momento, ambos clubes embolsaron 8.500.000 pesos.



Los hinchas del Millonario agotaron las entradas que les designaron, mientras que los de Central Córdoba hasta el momento adquirieron 9.000 de las 15.000 disponibles.



Probables formaciones:



Central Córdoba de Santiago del Estero: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani, Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega, Marcelo Meli, Lisandro Alzugaray; Gervasio Núñez y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez o Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)



Árbitro: Facundo Tello Figueroa



Hora: 21.10



Televisación: TyC Sports