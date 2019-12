Un nene confesó que mató a joven de 16 años por error

Jueves, 12 de diciembre de 2019

El aberrante caso tuvo lugar en José León Suárez. Según declaró el muchachito se le escapó el tiro.





Los investigadores de la muerte de Natalia Saban, la adolescente de 16 años muerta de un balazo en la cabeza en la localidad bonaerense de José León Suárez, continuaban con la búsqueda del novio y el suegro de la víctima como sospechosos, pero aún no descartan que el autor haya sido el nene de 10 años que dijo que se le escapó un tiro.



El fiscal a cargo de la causa, Fabián Hualde, del Fuero Penal Juvenil de San Martín, espera por estas horas los resultados de dos peritajes clave. Se realizará la autopsia. "Es importante para nosotros conocer por dónde ingresó el tiro en la cabeza de la víctima y la trayectoria del disparo para ver si es compatible con la versión que dio el menor", dijo una fuente judicial a Crónica.



Por otra parte, por orden del fiscal, al niño de 10 años, hermanastro del novio prófugo de Saban, ya se le tomaron muestras de sus manos para la prueba del "dermotest" en la que se buscarán restos de antimonio, bario y plomo, los tres elementos que quedan impregnados en la mano que sostiene un arma ante la deflagración de un disparo.



"Aún no descartamos ninguna hipótesis. Pudo haber sido el novio o pudo haber sido el niño, cuyo relato, pese a su corta edad, no tuvo muchas fisuras", reveló uno de los investigadores. Según las fuentes, cuando declaró ante Hualde en lo que se denomina una declaración informativa, el nene dijo: "Fui yo el del disparo".



na chica de 16 años murió el martes 10 de diciembre luego de haber recibido un disparo en la cabeza por parte de su novio. El joven, que logró escapar y ahora es buscado por la Policía, quiso culpar a su hermano menor por el hecho. El caso ocurrió en la localidad bonaerense de José León Suárez. Natalia Sabán agonizó durante 24 horas en el hospital hasta que su cuerpo dijo basta, y murió. La adolescente, que vivía con su familia, fue víctima de un caso de femicidio.



Según la reconstrucción del hecho la joven se encontraba en la casa de su novio -ubicada en la calle Huergo al 9000 en el barrio Villa Hidalgo, San Martín- y en causas que aún se intentan establecer, recibió un disparo en la cabeza. De inmediato fue trasladada al centro de salud y allí su pareja manifestó que todo se trató de un accidente y responsabilizó a su medio hermano, un nene de 10 años, de haber disparado el arma. Natalia tenía 16 años y vivía con su familia en José León Suárez.



La investigación quedó a cargo del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, Fabián Hualde, y fue este funcionario quien le tomó declaración al menor involucrado en el caso y éste le reveló en detalle cómo fue todo. Si bien no se dispuso una orden de detención contra el novio de la víctima y su padrastro, para las autoridades el chico es el principal sospechoso.



Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas del día, los 365 días del año