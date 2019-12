Le hackearon la cuenta de Twitter a la ministra de Seguridad de la Nación

Jueves, 12 de diciembre de 2019

La cuenta personal de la red social de Sabina Frederic sufrió una intromisión y desde allí se enviaron mensajes sobre Patricia Bullrich, Macri y Lázaro Báez





Sabina Frederic, la antropóloga e investigadora de Conicet que juró ayer como flamante ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, sufrió en el primer día de su gestión el hackeo de su cuenta de twitter, según confirmaron a LA NACION fuentes del gobierno nacional.



"Encontramos cajas de vino en la oficina de Bullrich, las vamos a sortear a nuestros seguidores, muy atentos", dice uno de los posteos publicados en la cuenta oficial de Twitter de la flamante titular de la cartera de seguiridad nacional.



Ese mensaje contra la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, y otros posteos anteriores escritos en tono de broma llamaron a atención de los usuarios de la red social. Pronto se supo que no había sido Frederic quien había publicado esos tuits, si no que manos desconocidas habían hackeado su cuenta.



Unos minutos antes, la misma cuenta había posteado el clásico agravio contra el presidente saliente: " Macri gato". Y en otro de los mensajes, el hacker había bromeado con la situación de Lázaro Báez: "Un saludo al compañero Lázaro Báez, pronto le daremos el cargo que se merece dentro del Ministerio".



En otro de los posteos de la cuenta hackeada se habla de la necesidad de reestructurar las Fuerzas Armadas. "El sostenimiento de funcionarios públicos desmotivados y desmoralizados es demasiado costoso para el Estado y no sin riesgos. Es necesaria una reestructuración con seriedad de las Fuerzas Armadas", decía el tuit.



Los mensajes emitidos desde la cuenta hackeada fueron borrados poco tiempo más tarde.