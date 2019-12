La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2020

Jueves, 12 de diciembre de 2019

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2020, ademas por unanimidad votaron al proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la misma sesión los legisladores provinciales aprobaron el Consenso Fiscal 2018 de esta manera quedará en manos del Senado su correspondiente debate y votación.





Diputado oficialista Hector López habló con nuestro movilero sobre de la media sanción al Presupuesto 2020 y dijo “para nosotros es un presupuesto equilibrado, acorde a la provincia de Corrientes donde están contemplados no solamente todos los ministerios sino también los distintos poderes tanto el legislativo como el judicial”.



“Se autoriza también la toma de un crédito de 3 mil millones de pesos. Tendrán que estar dadas las condiciones para tomar los créditos, lo otro importante es que son obras de infraestructura, no para pagar sueldos”.







Por su parte el diputado opositor César Acevedo, dijo que “es lamentable el tratamiento tan acelerado, teniendo tiempo y sabiendo lo que se viene”.



“Es importante esperar el presupuesto nacional”, subrayó y recordó que “a nivel nacional se decidió retirar el presupuesto del gobierno saliente, y seria inteligente esperar ese presupuesto, y avanzar al respecto”.



Explicó que considera importante esperar qué medidas anunciará el presidente Alberto Fernández en cuanto por ejemplo a lo energético, si habrá subsidio o no. O bien, saber cuál es la proyección de la inflación para el año entrante, en base a eso se estima la cuestión salarial y cualquier punto.