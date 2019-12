Día del hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Es una celebración que se realiza desde 2012 y reúne a miles de fanáticos del club de la Ribera.





A nivel futbolístico no son los días más felices para Boca, tras la caída en la semifinal de la Copa Libertadores ante River. Sin embargo, si hay una certeza es que la pasión no conoce de victorias o de derrotas: a los colores se los quiere sin importar el resultado.



Los fanáticos del Xeneize celebran hoy el Día Mundial del Hincha de Boca. Como todos los 12 de diciembre la hinchada, con los corazones pintados de azul y oro, festejan. Además, recientemente eligieron como presidente a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme​, como vice.





A diferencia de River (eligió la fecha por el nacimiento de Angel Labruna, máximo ídolo del club) o de San Lorenzo (lo celebra en conmemoración al día en que los hinchas se opusieron a la privatización del club), en Boca el festejo tiene relación con lo estrictamente numérico.



Por qué se festeja el Día del hincha de Boca​

Decir 12 de diciembre es también decir 12/12. Y, claro, el 12 hace alusión a la hinchada xeneize, conocida mundialmente como el "Jugador N°12".



La iniciativa es bastante nueva, ya que el primer Día del hincha de Boca se festejó en 2012, apoyándose nuevamente en lo numérico en el festejo: 12/12/12.



Sin embargo, en las primeras dos ediciones del aniversario, varios hechos de violencia y vandalismo en el centro porteño empañaron la celebración.



En esa primera edición de 2012, "hinchas" saquearon locales en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y se enfrentaron con la Policía. También destrozaron dos móviles (uno de Crónica TV y otro de C5N) y rompieron a piedrazos el frente de El Trece.



En 2013, en tanto, la violencia se repitió: hubo heridos leves (entre ellos siete policías y un chico de tres años con un corte en la cabeza), detenidos, caos de tránsito y graves destrozos en los alrededores del Obelisco.





Tras estos dos hechos, desde el club decidieron organizar los festejos puertas adentro y el Día del hincha de Boca actualmente se celebra en la misma Bombonera, afortunadamente sin hechos de violencia y en medio de una fiesta popular.