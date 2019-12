Un hombre alcoholizado atropelló y mató a tres personas

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Ocurrió en la avenida Mitre e Iguazú. El conductor intentó huir y los vecinos casi lo linchan. Investigan si estaba alcoholizado







Ariel Gastón López, de 41 años, oriundo de Quilmes, fue detenido ayer por personal del Comando Patrulla de Avellaneda luego de atropellar y matar a tres personas en plena avenida Mitre mientras circulaba a gran velocidad en sentido a la ciudad de Buenos Aires.



Luego de embestirlos, el hombre quiso escapar pero los vecinos que fuerontestigos del brutal choque lograron retenerlo hasta que llegó la policía. De hecho, en un momento la tensión fue creciendo hasta el punto de que casi lo linchan. El acusado quedó detenido.



Según un video al que accedió Infobae, y de acuerdo con fuente policiales, López, a bordo de su Chevrolet Corsa Classic, colisionó por la parte trasera a una motocicleta de color negro en la que viajaban Luis Eduardo Butone (40) y Valeria Alejandra Pascual. Las imágenes muestran cómo las víctimas son arrastradas varios metros debido a la violencia del choque. Pero no fue lo único: la motocicleta a su vez impactó contra un peatón de 22 años identificado como Eduardo Gustavo Arauz, quien al igual que las dos víctimas anteriores, también murió. Asimismo, Nahuel Salas (24), otro peatón, resultó fuertemente herido con doble fractura expuesta de tibia y peroné izquierda. El joven está fuera de peligro.



En el caso intervino la doctora Solange Cáseres, titular de la UFI Nº 03 Descentralizada de Avellaneda, quien dispuso actuaciones por el delito de triple homicidio culposo, mientras trata de determinar si López estaba alcoholizado al momento del choque, aunque las fuentes precisaron a este medio que “tenía olor a alcohol”.



La patente del Corsa del accidente debe más de 37 mil pesos en multas por distintas infracciones en territorio porteño de acuerdo a datos del Gobierno de la Ciudad, más de una decena de boletas por exceso de velocidad que datan de 2015.



López, por su parte, no tiene infracciones vinculadas a su número de documento tanto en Provincia como en Capital Federal.



Una vez que ocurrió el hecho, se dio a conocer otro video aún más gráfico en el que se ve cómo yacen los cuerpos de las tres víctimas y el hombre es protegido por la policía para evitar que lo golpeen los vecinos. Se observa también los cadáveres tapados con cartones por gente que se encontraba en el lugar, la moto tirada en el piso y rastros de sangre. Un grupo de personas rodea al conductor, al que se lo ve sin remera y algo desorientado. Según se escucha de fondo, la tragedia pudo haber sido aún más grave. Un hombre lo acusa al implicado:“No me mataste de pedo”.



López, por lo pronto, tiene un único antecedente penal, una causa por el delito de tentativa de hurto que data de 2001 en una UFI de Quilmes. Ahora se suma esta acusación por triple homicidio culposo.