Axel Kicillof asumió como gobernador bonaerense Miércoles, 11 de diciembre de 2019 El flamante mandatario juró en la Legislatura con la presencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tarifas, diferentes emergencias y nuevo ministerio, en el centro de su discurso.



Con la presencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el palco, Axel Kicillof asumió este miércoles al mediodía su cargo como gobernador de la provincia de Buenos Aires.



La tradicional Asamblea Legislativa se realizó en la Cámara de Diputados de la provincia, en La Plata, donde a las 12 en punto también prestó juramento la flamante vicegobernadora, Verónica Magario. Alberto y Cristina se retiraron del recinto luego de que Kicillof recibiera los atributos de la saliente María Eugenia Vidal.





Tras su jura, Kicillof habló durante una hora y 10 minutos, en un discurso en el que criticó con dureza la herencia que recibió de Macri y Vidal, detalló la situación económica y financiera de la provincia, y anticipó sus primeras medidas. Además de anticipar que suspendía el último aumento de la tarifa de luz autorizado por la ex gobernadora, aseguró que la caja que queda en la provincia "no alcanza para atender las obligaciones básicas de los próximos 30 días".



"Es un día muy especial, muy importante, pero sobre todo, un día muy pero muy feliz. Es el día en el que vengo a comprometerme ante ustedes a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la provincia de Buenos Aires, para recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar a fondo a nuestra provincia", afirmó el ex ministro de Economía en el inicio de su discurso.



"Hoy es el primer día de una etapa diferente, una etapa que fue abierta ayer por el presidente electo Alberto Fernández, cuya asunción y su discurso comenzaron a señalar un nuevo horizonte de reparación y de esperanza", añadió.



También anticipó que dejará sin efecto el último aumento de tarifas dispuesto por María Eugenia Vidal.





​Además, advirtió que "la provincia se encuentra en estado de emergencia financiera, tarifaria, productiva, sanitaria. Muchos problemas se arrastraban pero se agravaron muchísimo".



"Empieza un nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo lo que vamos a hacer es encarar uno por uno, de frente, sin ocultarlo, cada uno de los problemas de la provincia. Lo vamos a intentar hacer con el apoyo, sin mezquindades, de la Legislatura provincial. Me da certeza de que lo vamos a poder ir haciendo por el apoyo de los bonaerenses. Le voy a pedir a esta legislatura que me acompañe con estas emergencias", expresó al anunciar que enviará distintos proyectos.​



Kicillof resaltó el "contundente" triunfo electoral de octubre, y lo adjudicó a "la situación económica durísima", y aseguró que "la sociedad y el pueblo de la provincia no quieren persecuciones ni un Estado ausente, acusador, distante, que culpa a las víctimas de la situación económica. No quiere un estado que no cuida, no sana y no contiene".



A tono con el discurso de Alberto Fernández, el flamante gobernador llamó "a la unidad de los y las bonaerenses, que hay que ejercer en la diversidad", aunque advirtió que "no implica pensar lo mismo, no implica ser todos iguales pero es ponerse de acuerdo en determinadas prioridades, objetivos y metas para nuestra provincia".



"En la práctica se cerró un ciclo con esta elección y se abre otro nuevo. Esa etapa nueva es la que tenemos que construir: yo espero estar a la altura. Pero quiero decir que no pretendo ser gobernador de un espacio político ni de un grupo ni de un sector: pretendo ser el gobernador de todos y todas las bonaerenses", agregó.



Más allá del tono conciliador en el que transcurrió la transición, Kicillof basó su discurso en la situación económica que recibe. SI bien dijo que quería "ser justo porque muchas cuestiones son hasta estructurales", apuntó que "ninguna de las dificultades mejoraron: se agravaron".



"Y no lo festejo ni estoy en campaña. Vengo a decir cuál es la situación que encontramos par que todos estemos al tanto de cuál es el enorme desafío que nos espera", sostuvo.



El ex funcionario cristinista cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Mauricio Macri, y advirtió que "se aplicó un viejo y conocido modelo de valorización financiera, de endeudamiento y fuga de capitales".



Y apuntó directamente contra la "herencia": "Yo no creo que estén dejando una vara muy alta. Creo que están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta. Y las condiciones económicas muy abajo".



"Por motivos que no me toca explicar, ante esta política económica nacional, la provincia de Buenos Aires encontró con un gobierno que no protegió ni a sus sectores económicos ni a sus sectores productivos ni a buena parte de los y las bonaerenses", advirtió.



La situación de la provincia

En su discurso, que no fue leído, Kicillof hizo un detalle exhaustivo de la situación que vive la provincia de Buenos Aires y de la gestión de Vidal. Primero, puso el foco en la situación financiera y la deuda.



"Se habló de que dejaban una caja de 25 mil millones de pesos. Tendremos que verlo, pero el problema no es cuánto queda en la caja sino las obligaciones para atender y podemos decir que esa caja no alcanza para atender las obligaciones básicas de los próximos 30 días, los sueldos, que son de 40 mil millones. Se agrega la deuda y no pago de proveedores, que estimamos en 50 mil millones. Esto es producto, y no quiero adjetivarlo, de que en el último tiempo se frenaron muchos pagos. Se ve en la obra y en los alimentos en las cárceles. Con esa deuda y obligaciones, ese monto no es suficiente", advirtió.





Además, aseguró que la provincia "perdió autonomía fiscal" y que "depende más de recursos externos que vienen de la Nación". También, y pese a lo que anunció Vidal en su balance de gestión, advirtió que "el Fondo del Conurbano no se actualizó".



"Los recursos, contando todos, que llegan a la provincia en términos reales, cuando se los compara, eran más altos en 2015. Hoy recibe menos recursos en todo concepto en términos reales. Se ha enflaquecido, se ha achicado. Además, así como en términos de recursos y déficit tenemos una emergencia financiera, el tema de la deuda es preocupante e importante. Los datos oficiales muestran que la deuda subió un 20 por ciento en dólares en 4 años", sostuvo.



En ese marco, Kicillof insistió con que la provincia "está en emergencia", y dijo que "entre el Parlamento y el Gobierno hay que afrontar esta situación". "Vamos a tener que encontrarle la vuelta, espero el apoyo y la comprensión de todos ustedes y de los bonaerenses".



Más definiciones y anuncios de Kicillof

La situación social: "Hoy la provincia tiene 5,5 millones de pobres pero además subió la cantidad de niños que asisten a comedores. En 2016 eran 17% de los niños y niñas. En el 2018, 35% y ahora aproximadamente, el 40%. Según estadísticas de la UCA, 66% de niños en el Conurbano se encuentran abajo de la línea de pobreza".



Comercio e industria: "La situación es dramática. En 4 años cerraron 3.300 pymes industriales, 9.500 comercios. No son números: son personas, hombres, mujeres y niños, trabajadores, empresarios comerciantes, productores... gente de carne y hueso, no números...Quiero desde el Gobierno provincial agradecer y rendir homenaje a los productores y empresarios pyme que sobrevivieron pese a las dificultades, con creatividad, buscando la vuelta, hermanados con quienes trabajan con ellos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se iba a hacer con los tarifazos? Había instrumentos: la gestión anterior estuvo meses con el ministerio acéfalo. No se abrieron parques industriales, cayó la asistencia a pymes del Banco provincia".



Obras de infraestructuras: "De los 35.700 km de rutas y caminos rurales, el 75% se encuentra, o por falta de mantenimiento o por falta de atención, en mal estado o regular estado. En términos de vivienda, se redujeron las partidas de la provincia un 70% en términos reales. En términos de agua y cloaca, nuestra empresa provincial no realizó conexiones... Hay que ponerse manos a la obra en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno tiene que ponerse manos a la obra".



Energía: ​"La Corte Suprema en un fallo de 2017 dijo que las tarifas tienen que ser razonable. Razonable es que la empresa tenga una rentabilidad adecuada, normal, pero tambien es que los y las bonaerenses, los trabajadores, los empresarios, los docentes, todos, puedan pagar esas tarifas. Y que las empresas lo puedan hacer tambien. Por eso digo: si una tarifa no puede ser pagada es saqueo. Porque hemos visto los balances de las compañías, tomando los últimos dos años, no este. Alrededor de 20 mil millones de pesos de rentabilidad, de ganancia, entre las empresas reguladas por la provincia".



"No vengo a cargar las tintas pero saben que después del resultado decretó para ahora, los primeros días de enero, un aumento del 50% de la distribución, que representaría un aumento del 25 % de las tarifas en todos los hogares. Quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto".



Salud: "La salud tambien está en emergencia en la provincia. Oímos hablar de nuevos brotes de sarampión, conocemos el estado de infraesctura que tienen nuestros 77 hospitales. Obviamente hay cosas que se iniciaron como el tema del Same o esto de Salud metropolitano, bueno, lo continuaremos. Pero digo tambien que el problema grave del sarampión tiene que ver con que solo 3, de todo el calendario de vacunas, solo 3 recibieron el 100 por ciento de las dosis requeridas. Son temas graves, y no pienso dar golpes bajos".





Situación carcelaria: "Hoy hay 49.567 internos, para 24.000 plazas. Hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento. Eran 33000 los que son 49000. Eso genera la sobrepoblación penitenciaria que supera el 100. Esos severos problemas de derechos tan básicos como salud y alimentación generan condiciones muy duras, inhumanas. Sabemos que en el último tiempo, por el ajuste, por la reducción de partidas, la provisión de alimentos ha disminuido y tuvo problemas de abastecimiento y unidades que no recibieron suficiente comida, deuda que ha llegado a interrumpir el abastecimiento. Hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas en las unidades penitenciarias".



Presupuesto: "Necesitamos tener un marco de proyecciones que el presidente dijo que va a posponer hasta que conozca la situación. La Provincia va a esperar que haya un proyecto de presupuesto nacional porque aquí ni siquiera se ha presentado. Tendríamos que trabajar a contrarreloj y sin saber lo que planea el Gobierno nacional. Les pido que me acompañen para buscar los instrumentos. Seremos transparentes y ni bien esté publicado el Presupuesto nacional nos vamos a poner a trabajar a contra reloj para tener el nuestro".



En el final de su extenso discurso, Kicillof rechazó que la provincia "sea inviable". "Habrá habido gobiernos inviables y problemas. Lo inviable es que la provincia no tenga un plan estratégico integral, una coordinación con las intendencias. Lo que es imposible es que no pongamos inmediatamente manos a la obra. Para eso nos eligieron, ese es nuestro compromiso", afirmó.



Y cerró citando al ex gobernador Antonio Cafiero: "'El que sueña solo, solo sueña; el que sueña con otros, hace historia'. Así que esa es nuestra convocatoria a todos, de cualquier partido, de todos los rincones de la provincia. Los invito a salir, a reconstruir y a hacer historia en la provincia".



Kicillof decidió jurar en el cargo un día después de que lo hiciera Fernández como primer mandatario para poder participar de los actos de traspaso de mando a nivel nacional. El nuevo jefe de Estado llegó a La Plata minutos antes de la ceremonia, acompañado por Felipe Solá, Sergio Massa y Eduardo Wado De Pedro, entre otros dirigentes.



Está previsto que más tarde, Kicillof encabece un acto de celebraciones en las puertas de la Gobernación.



Por la tarde, las Cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses sancionarán una nueva Ley de Ministerios diseñada por Kicillof que posibilitará que el jueves al mediodía juren los nuevos ministros de la administración bonaerense. La norma que envió el gobernador incluye fusiones de algunas áreas, y la creación del ministerio Ministerio de las mujeres, políticas, género y Diversidad Sexual.



Además, en el Senado se tratará el pliego de designación de Agustina Vila como Directora General de Cultura y Educación, tal como lo establece la Constitución provincial, que requiere del acuerdo del Senado para ese nombramiento.



En la sesión se aprobará también el pedido de licencia que presentará la vicepresidenta primera del cuerpo, María Teresa García que asumirá el jueves como ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



