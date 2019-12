Gallardo confirmó que continuará en River

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El director técnico le dio una gran noticia a los hinchas de cara a 2020 y alejó algunos rumores que hablaban de un desgaste. «Mi deseo es seguir acá», afirmó.



Las dudas sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico de River era un tema recurrente en las conferencias de prensa hasta este miércoles 11 de diciembre, día en el que el Muñeco anunció que continuará en el club, al menos en todo 2020.



«Nunca tuve dudas sobre mi continuidad. El 2 de enero voy a estar acá y vamos a empezar la pretemporada, que puede ser en Uruguay, Buenos Aires o el sur de nuestro país. No me interesa generar ningún tipo de incertidumbre», adelantó el DT más ganador de la historia de River ante la prensa.



Tras la pregunta sobre la formación de River para la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Gallardo prefirió contestar qué pensaba hacer él la próxima temporada.



«Quiero decirles que mi año comienza con River. No quiero generar ningún tipo de incertidumbre sobre mi continuidad. Quería parar la pelota y ver cómo estoy. Mi deseo es seguir», ratificó el DT. «A mis jugadores se lo comenté esta mañana», completó.





Gallardo habló de las exigencias que tiene River y su reflexión hacia fin de año. «Estar acá lleva mucho desgaste. Más cuando pasaron cinco años y medio. Es normal parar la pelota y reflexionar hacia dónde uno quiere ir. Mi contrato, como dijo el presidente, vence en diciembre de 2021 y no hay ninguna cláusula. Hay una relación muy cordial con los directivos y se puede hablar con total sinceridad…», amplió Gallardo sobre su futuro.