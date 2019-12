Valdés inauguró obras de pavimentación y desagües pluviales

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés acompañado por el intendente capitalino Eduardo Tassano, inauguraron obras de pavimentación, desagües pluviales y adecuación de infraestructura existente en la calle Las Margaritas e inicio Plazoleta Majul.



En estas 2 primeras etapas de apertura oficial abarcaron 16 cuadras y se encuentran en ejecución otras 9 cuadras que facilitarán el acceso al barrio y a la playa Molina Punta.



El primer mandatario correntino, Gustavo Valdés llegó al barrio Jardín acompañado de su esposa Cristina Garro y el jefe comunal, Eduardo Tassano pasadas las 18 para inaugurar el pavimento de 16 cuadras de la calle Las Margaritas de un total de 25 que tiene estimado el gobierno provincial para esa importante barriada.



Al momento de su alocución, el gobernador Gustavo Valdés primeramente recordó “hace dos años cuando asumíamos y a lo largo de la campaña decíamos que teníamos que trabajar juntos con la Municipalidad de Corrientes para hacer obras que logren transformar a la ciudad y créanme no fue fácil arrancar a reconstruir la fuerza que tiene que tener el Estado para resolver esos problemas” y recordó que “tuvimos durante años y años desinversión y tropiezos, pero nosotros teníamos que dejar de lado todo eso y comenzar a trabajar”.



Ante ese contexto pasado, Valdés dijo “en dos años de trabajo en conjunto estamos cumpliendo con los vecinos de Corrientes con obras como estas”.



En materia de la situación de la obra, el primer Mandatario explicó que “la misma fue dividida en tres etapas, y hoy estamos inaugurando dos de esas etapas con 2400 metros, teniendo en cuenta que para poder hacer estas obras era necesario hacer 2000 metros de desagüe pluvial para conectar con el canal n°4 y así se hizo, para que los vecinos de esta zona no se inunden o que por lo menos tengan un buen escurrimiento”.



Asimismo, refiriéndose a los vecinos destacó que “estas son obras que van a quedar para siempre, y vamos a llegar hasta la playa de Molina Punta”.



En la oportunidad, Valdés anunció que junto con la Municipalidad y el ministerio de Obras Públicas “vamos a tratar de hacer una bajada de lancha y un lugar para que todos los vecinos de esta zona puedan disfrutar de una playa como también la tiene del centro de Corrientes”.



A su vez, agradeció a la empresa TMC que cumplió en tiempo y forma con el trabajo de la obra.



En dicho marco, el Gobernador auguró que “seguramente vamos a seguir trabajando en cordón cuneta el año que viene para cumplir con los vecinos de Corrientes”.



A modo de conclusión, resaltó que “de acá a donde termine nuestra gestión en estos 4 años, concluiremos con las obras de pavimento y este será un gran desafío porque implica casi el 20% de la ciudad de Corrientes así que les deseo a todos que puedan disfrutar de la obra” e instó a “seguir trabajando juntos para lograr que Corrientes sea la capital de Corrientes y que todos los vecinos puedan vivir como si estuvieran en el centro de la ciudad”.



Tassano



Al momento de su alocución, el intendente, Eduardo Tassano dijo “después de tantas postergaciones finalmente la decisión del Estado y de su equipo que acompañamos hizo posible estas obras para los vecinos”



En mención, al cumplirse un nuevo año de gestión, el jefe comunal local sostuvo que “solamente quiero destacar el espíritu con el que se hace esto, ya que junto al Gobernador cumplimos dos años de gestión y desde el primer día continuamos trabajando juntos para la ciudad ante una gran decisión”.



Para cerrar, dirigiéndose a los vecinos agradeció” toda esta dedicación y concentración que hacen de la capital en una ciudad que se está transformando y que no va a ser la misma sino mucho mejor” e instó al Primer Mandatario a “seguir trabajando en lo qué falta junto por todos los correntinos”.



Polich



Hizo lo propio, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, recordando que “con los vecinos empezamos a trabajar hace 3 años con diferentes programas y hoy lo hacemos posible con la pavimentación”.



Asimismo, el referente de la cartera anunció que “para el próximo año solucionaremos los problemas energéticos, mediante la construcción de una estación transformadora que permitirá la mejoría de la provisión de energía en la zona” y agregó “así le daremos sinergia positiva en la Provincia con trabajos mancomunados y renovando los compromisos, teniendo una ciudad cada vez mejor”.



“También es importante trabajar en la provisión de iluminación para lograr lo que falta, no solo en este barrio sino en todo Corrientes”, expresó y sentenció “tenemos que seguir trabajando juntos”.



Obras ejecutadas en la calle Las Margaritas



Las tareas realizadas consisten en la Adecuación de infraestructura existente, Construcción de pluviales, Terraplén y Desmonte, Base RDC relleno de densidad controlado 150 (e=10cm), Carpeta (e=18cm) de hormigón H-30, Mitigación de Impactos Ambientales.



El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de $ 79.655.872,28.-.



Acompañaron al Gobernador, el intendente, Eduardo Tassano y vice intendente, Emilio Lanari, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Educación, Susana Benítez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Desarrollo Social, Adán Gaya, el presidente de Vialidad Provincial, Armando Espíndola. Además, concejales, secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, legisladores provinciales y nacionales.