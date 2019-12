Valdés: “Apostamos a que le vaya bien a la Argentina”

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés calificó como “racional” el discurso del presidente Alberto Fernández durante su asunción en el Congreso y aseguró que “todos estamos apostando a que a la Argentina le vaya bien, porque si al país le va bien, a todos nos va bien”.



El mandatario correntino considero necesario para ello “sumarnos todos a tratar de conciliar”, para lo cual interpretó como condiciones “una oposición responsable” y “que se cumpla” el declamado federalismo por el flamante Jefe de Estado, esperando por ello el aumento de coparticipación dispuesto por la Justicia.







Consultado sobre la nueva etapa política que comienza a transitar el país, Valdés reconoció este martes al inaugurar pavimento en el barrio Jardín de la ciudad de Corrientes que “tenemos que sumarnos todos a tratar de conciliar: tanto el ex presidente Macri que convocó a hacer una oposición responsable y el Presidente que hoy llama a cerrar la grieta, con sus puntos de vista con respecto a la Justicia, la economía y marcando lo que cree que está mal y está bien”.







Ante este escenario, el gobernador correntino consideró que “son los juegos de la política, fue un discurso racional y todos estamos apostando a que la Argentina le vaya bien, porque si al país le va bien, a todos nos va bien”. En este sentido, remarcó que “es la apuesta que queremos: incluirnos con crecimiento y desarrollo, es lo que todos estamos esperando”.







No obstante, el mandatario provincial pidió que “no volvamos a tener un federalismo sólo en los papeles y que padezcamos un unitarismo fiscal, donde a las provincias no se le mandan los recursos”. Y en este marco, remarcó que “son tres puntos más de coparticipación que esperamos este año próximo, conforme al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.







“Así que vamos a esperar que se cumpla, dándole a lo que le corresponda a cada provincia”, dijo Valdés sobre el declamado federalismo expresado por el presidente Alberto Fernández en su discurso a asunción ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.