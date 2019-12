Dolorosa eliminación del Inter de Lautaro y heroica clasificación del Valencia

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Sin Messi, el Barcelona se impuso 2-1 en Milán y condenó al equipo italiano. En Amsterdam, Ajax, semifinalista de la última edición, cayó 1-0 y dijo adiós.





Desde el principio se sabía que era una parada complicada para el Inter de Lautaro Martínez. Para asegurar la clasificación a octavos de la Champions, necesitaba vencer como local en la última fecha del grupo a Barcelona, que por más que llegaba a la última fecha sin Lionel Messi y con la clasificación y el primer puesto del grupo F asegurados, siempre es un rival de cuidado. El final de la historia resultó triste: el equipo de Milán, que disfruta de la punta en la Serie A, cayó inesperadamente 2-1 y se quedó afuera de los octavos de final, adonde llegó Borussia Dortmund.



El Barsa, cargado de suplentes, aprovechó el nerviosismo del local y a los 23 minutos abrió la cuenta con un tanto del juvenil Carles Pérez. A las malas noticias en campo propio se sumaban las noticias que llegaban desde Alemania, donde el Borussia Dortmund, rival directo del Inter, vencía al ya eliminado Slavia Praga. Pero en un minuto la historia dio un vuelco.



Iban 44 minutos en Milán cuando Lautaro Martínez encaró contra la defensa del Barcelona, defendió a pura potencia la pelota y se la dejó a su socio de ofensiva, el belga Romelu Lukaku, que clavó el empate con un remate que se desvió en la defensa. Al mismo tiempo, en Dortmund, los checos daban la sorpresa y ponían el 1-1 parcial. Con esos resultados, Inter y Dortmund quedaban igualados en puntos en la segunda ubicación, pero prevalecían los italianos por mejor resultado en el cruce directo entre ambos.







Ya en el segundo tiempo, las cosas se empezaron a complicar rápido para el Inter cuando Dortmund pasó nuevamente a ganar su partido. Ahí otra vez el equipo italiano estaba obligado a ganar, y empezó a ir hacia adelante cada vez más enceguecido ante un relajado Barcelona. Dos veces Lautaro festejó lo que parecía que podía ser la victoria, pero en ambos casos le anularon los goles.







Y si algo le faltaba al Inter era que Barcelona volviera a ponerse en ventaja. A solo tres minutos del final, Ansu Fati, el heredero que el equipo catalán sueña para Messi, clavó un gran remate desde afuera del área para poner el 2-1 que liquidó los sueños del local en Milán. En Alemania, mientras tanto, Dortmund festejó su esforzado triunfo 2-1 ante el Slavia Praga que le dio la clasificación.



Messi no formó parte de la convocatoria ya que, al ya tener sellada la primera colocación de la zona y a 8 días del clásico con el Real Madrid, el entrenador Ernesto Valverde decidió preservarlo y no utilizarlo en este partido.



Del grupo E salieron en el primer turno los dos clasificados: el campeón Liverpool (13 puntos) tuvo que sufrir hasta la última fecha, pero finalmente su triunfo 2-0 en Austria ante Red Bull Salzburg (7) -que si ganaba le arrebataba la clasificación- le garantizó la clasificación. Napoli (12) quedó en el segundo lugar al golear 4-0 como local al Genk (1) de Bélgica.



Por el grupo H, el Valencia (11) consiguió una heroica clasificación ante el Ajax (10) de Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez. El equipo español se impuso por 1-0 con gol de Rodrigo Moreno y así dejó afuera a los holandeses, a los que les alcanzaba un empate para clasificarse y que en la primera ronda de la fase de grupos habían goleado 3-0 en España. El segundo cupo del grupo se lo quedó el Chelsea (11) al vencer 2-1 como local al Lille (1), que había llegado a esta fecha eliminado.



En el grupo G, Lyon (8) empató sobre el final 2-2 con un gol de Memphis Depay como local al ya clasificado RB Leipzig (11), y se quedó con el segundo cupo para arribar a octavos. Al Benfica (7) no le alcanzó con la victoria 3-0 en Portugal ante el Zenit (7) ruso, aunque si llegó al tercer puesto y a la clasificación a la Europa League.