Quintero descartado para la final y Nacho Fernández más cerca de volver Miércoles, 11 de diciembre de 2019 El colombiano no estará en Mendoza para jugar contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Ilusión por Nacho y dudas por Matías Suárez.



Una mala noticia dejó el entrenamiento de River. Juan Fernando Quintero está descartado para la final de la Copa Argentina. El colombiano padece una distensión en el isquiotibial izquierdo y es una baja sensible para el equipo de Marcelo Gallardo. Es que, al margen de que el domingo ante San Lorenzo ​falló un penal y fue reemplazado en el segundo tiempo estaba volviendo a tomar forma y ritmo luego de regresar a las canchas en octubre tras un parate de siete meses por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



De todas maneras, no son todas malas. Es que Ignacio Fernández está cada vez mejor del microdesgarro en el aductor que sufrió hace 11 días contra Newell’s y es muy posible que sea titular ante Central Córdoba​, siendo el reemplazante de Juanfer. Una vez más Nacho Fernández está cerca de recuperarse en poco tiempo de una lesión muscular como cada vez que padeció una dolencia de ese tipo en River. A través de los trabajos en el gimnasio y en el campo, con trotes intensos, de sesiones de kinesiología y masoterapia, Nacho fue recuperándose durante la semana pasada.



“Está mucho mejor y confiramos en que pueda estar para jugar el viernes”, le dijeron a Clarín desde el cuerpo técnico. Además, el domingo se lo vio saltando sin problemas cuando agarró una guitarra para subirse al escenario junto con sus compañeros mientras Turf tocaba en los festejos por el primer aniversario del triunfo a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Al margen de las señales positivas que dan esperanzas para que Nacho sea titular en el Malvinas Argentinas de Mendoza, donde hace dos años hizo el gol del triunfo (2-1) sobre Atlético Tucumán en otra final de Copa Argentina, hoy será un día clave ya que lo exigirán en la práctica.



Mientras tanto, Suárez generó preocupación desde el domingo. Es que el delantero terminó golpeado el clásico con San Lorenzo y padece un esguince en el tobillo izquierdo. De todos modos, los estudios estudios médicos que le hicieron ayer arrojaron que la lesión es leve. Trabajará con precaución pero la idea es que pueda llegar.



Por las dudas, Ignacio Scocco calienta motores. Nacho, justamente, fue su reemplazante en la semifinal ante Estudiantes de Buenos Aires en Córdoba, hace casi un mes, dado que el cordobés estaba con molestias en el otro tobillo, el derecho.



Los otros nueve jugadores serían los titulares de siempre. Es decir: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola Milton Casco, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré.



Por otro lado, River hará uso de la opción de Jorge Carrascal. La institución de Núñez adquirirá el 90 por ciento de la ficha. Por ello, le abonará 2,5 millones de euros (en dos cuotas) al Karpaty de Ucrania, club dueño del pase del colombiano.