Se encontraba ebrio y provocaba destrozos en casa de su novia

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Personal policial intervino en el incidente ocurrido en un departamento y lo demoró.





Durante la mañana de ayer, personal policial de la comisaría Tercera intervino en un caso de presunta violencia de género, en el que fue demorado un joven, quien aparentemente ingresó a casa de la novia y comenzó a destruir varios bienes personales de la jovencita.



Los gritos alertaron a vecinos, por lo que agentes de la fuerza provincial intervinieron y demoraron al muchacho. No obstante, la supuesta víctima no realizó la denuncia del caso.



El hecho fue dado a conocer por el medio especializado Policías Trabajando, que detalló que el señalado como violento, habría estado bajo efectos de bebidas alcohólicas. La mencionada fuente indicó que los vecinos comenzaron a llamar al 911 ante el ruido de destrozos y gritos, que provenían de un departamento ubicado por calle Belgrano al 1800.



Primeramente efectivos del tercer cuerpo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM 3) llegaron a un inmueble tipo inquilinato. En uno de los departamentos, los agentes encontraron a la pareja. Se indicó que dentro del inmueble había elementos rotos, lo que claramente daba la señal de que se produjo un hecho de violencia.



Tras esto, se informó al personal de la comisaría jurisdiccional, la Tercera. Se dispuso en ese marco, que ambos sean trasladados hacia la dependencia policial.



Si bien la muchacha, quien tiene 22 años, no quiso realizar una denuncia, las actuaciones fueron realizadas de oficio, por lo que ella fue llevada al Centro de Asistencia Jurídica de Violencia de Genero. Con respecto al joven, se determinó que se encontraba ebrio, razón por la cual se le aplicó una contravención además de una sanción por los destrozos dentro del inmueble de la novia.

En casos como estos, las víctimas pueden llamar gratuitamente a la línea 144.