Fue atropellado por defender a una familia de ser asesinada Miércoles, 11 de diciembre de 2019 Escuchó gritos desesperantes de una mujer. No dudó y la ayudó. Fue hospitalizado por graves heridas. El agresor quedó detenido.

Momentos de suma tensión se vivieron en la noche del lunes en el barrio General San Martín de la localidad correntina de Ituzaingó, cuando una mujer a los gritos pidió ayuda. Estaba junto a sus hijos cuando su pareja quiso atropellarlos en la vía pública. Darío no dudó y acudió a su pedido.



Pero por poco le costó su vida. Quedó hospitalizado con graves heridas.

Fue cerca de las 23 cuando Darío B. estaba en su domicilio sobre avenida 9 de Julio, entre las calles 15 y 16, de la localidad de Ituzaingó, y escuchó los gritos de una mujer, que pidió a los gritos ayuda.



Sin dudar salió de su vivienda, y se dirigió a ver qué ocurrió.

“Ella pedía ayuda porque una persona quería atropellarla y en ese momento, Darío se acercó a la familia y fue pasado por encima con el auto”, comentó a la prensa Ricardo, familiar del hombre herido.



Testigos señalaron que la mujer estaba junto a sus dos hijos, ambos menores de edad y tras una acalorada discusión con su pareja se desató la “furia” del hombre.



“La intención del conductor era matarlo, porque lo pisó con el auto ocasionandole quemaduras y fracturas en varias partes de su cuerpo”, agregó.



“La mujer había logrado escapar de su pareja con la excusa de que quería ir al baño, y fue cuando aprovechó ese instante y pidió socorro.



Ella logró tirarse a la alcantarilla con uno de sus hijos y el otro quedó sobre la ruta, al ver mi hermano que el papá del chico venía como loco en el auto para atropellar al nene, no dudo y se metió. Fue entonces cuando lo llevó por delante quedando abajo del auto” señaló por su parte Clari, también familiar del lesionado.



“En ese instante que sucede todo eso, mi papá y mi hermana llegan y ven que el auto iba a volver hacer marcha atrás, para volver a pasarlo por encima y gracias a Dios lo pudieron sacar del medio” siguió su relato Ricardo.



Darío fue hospitalizado, sufrió quemaduras y fracturas varias.

En tanto la mujer fue socorrida luego por autoridades policiales y el supuesto agresor, domiciliado en Posadas, provincia de Misiones, quedó aprehendido en la comisaría Segunda y a disposición de la Justicia.



Redes sociales



Conocida la noticia del grave incidente que pudo terminar en tragedia, los mensajes de apoyo al vecino justiciero no se hicieron esperar, luego que Clari, hermana de Darío publicara en su cuenta personal fotografías de cómo quedó tras el atropello que sufrió.



Además señaló que se recupera de las graves heridas que sufrió tras ser arrastrado unos metros por la cinta asfáltica.



“Te conozco y se que lo primero que pensaste fue en tu hijo, que unos de esos bebés que corrían peligro podía ser el tuyo… Dios te dio otra oportunidad, te puso en ese lugar para que salves a esa mujer con sus hijos, estoy orgullosa”, escribió Clari.



Diligencias

Al cierre de esta edición continuaba detenido el hombre que intentó atropellar a su expareja e hijos, de quien no se brindó su identidad. Por su parte, familiares de Darío, joven lesionado por ayudar, realizarán las acciones legales respectivas.