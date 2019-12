El nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas será Pablo Ceriani

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El funcionario, de buena llegada a los sindicatos, ya había ocupado el cargo de número dos de la compañía durante la gestión de Mariano Recalde





El Gobierno confirmó que Pablo Ceriani ocupará el cargo de presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas. Lo anunció el jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, en declaraciones a Radio La Red. El nombre de Ceriani, que ya había ocupado el cargo de número dos de la compañía durante la gestión de Mariano Recalde, había comenzado a ganar fuerza entre los candidatos en las últimas semanas, pero hasta ahora no había sido oficializado.



Ceriani no será una cara nueva dentro de la empresa. Ya ocupó el cargo de vicepresidente y director titular entre 2013 y 2015. Había ingresado en Aerolíneas Argentinas de la mano de Axel Kicillof en 2009 como jefe de Relaciones con el Estado y un año después lo reemplazó en el cargo de gerente Económico y Financiero.



Uno de los puntos a favor de Ceriani es el diálogo fluido que tiene con los sindicatos. “Es un muy buen técnico, de perfil bajo y muy dialoguista. Pero todo depende del respaldo que tenga y los lineamientos de política aerocomercial del nuevo Gobierno”, explicó un dirigente sindical del sector aerocomercial, quien recordó algunos roces durante la presentación del plan quinquenal para la aerolínea durante 2015 y la buena predisposición del entonces gerente para solucionarlo.



“Se tendrá que hacer cargo se una empresa que dejan en una situación estructuralmente muy complicada, donde hubo una pérdida de flota sin hacer una renovación. Esas son decisiones que se deben planificar con mucho tiempo”, agregó.



Ceriani es parte del grupo de economistas que fue formado por Kicillof: fue uno de sus ayudantes de cátedra en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y también investigador del Centro de de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), la consultora fundada en 2004 por el futuro Gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 2006, comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados como asesor del diputado Héctor Recalde, padre de Mariano, ex presidente de Aerolíneas.



Por el momento, no se sabe si el nombramiento se hará efectivo esta semana o demorará algunas días. Aunque Luis Malvido, actual presidente de la empresa, presentó su renuncia como CEO a partir del 10 de diciembre, por razones legales, su renuncia como presidente solo se concretará cuando sea designado su sucesor, ya que el Estado nacional es el principal accionista pero se trata de una sociedad anónima.