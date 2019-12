Gastaron $2 millones en medallas de oro para despedir a legisladores y judiciales

Martes, 10 de diciembre de 2019

La Legislatura neuquina entregó 45 reconocimientos de 18 kilates a sus diputados provinciales por terminar su ciclo. Algunos las vendieron y donaron el dinero.





La Legislatura y el Poder Judicial de Neuquén regalaron decenas de medallas de oro a sus diputados provinciales y antiguos empleados, respectivamente, por un monto total de casi 2 millones de pesos como parte de los festejos de fin de año y cierre del actual ciclo laboral.



El presente generó de inmediato muestras tanto de sorpresa como de enojo por parte de algunos de los legisladores. Uno de ellos, el diputado Mariano Mansilla (Provincial Bloque FPN-UNE), lo definió como "una enorme obscenidad" y donó el objeto a la escuela primaria de la que egresó. Lo propio hizo la diputada de izquierda Angélica Lagunas (FIT) quien anticipó que su partido venderá el regalo y repartirán el dinero obtenido a distintas instituciones.





En un acto protocolar la Legislatura provincial le entregó a 45 personas, entre diputados y empleados con más de 25 años de servicio, las medallas de oro de 18 kilates, 6 gramos de pesos y unos 3 centímetros de diámetro. Su costo por unidad ronda los 33 mil pesos. De manera que se dispensaron 1.484.010 pesos.



Los presentes fueron dedicados incluso a los diputados que continuarán por un segundo periodo en sus cargos y a algunos que habían renunciado este año para asumir otras responsabilidades en Neuquén.



Por su lado, las medallas adquiridas por el Poder Judicial para su gente son de oro de 18 kilates, de 2,3 gramos de peso, un diámetro de 2,3 centímetros y costaron 11.040 pesos. La inversión fue de 364.320 pesos.



La suma de ambas series de medallas es de 1.848.330 pesos. Las piezas vienen todas en estuche de "pana con forrado interno de primera calidad", de acuerdo a los datos técnicos de su adquisición.



"Medallas destinadas a Diputados y Autoridades de Cámara con motivo de la culminación de su mandato periodo 2015-2019. De material de oro 18 kilates, de 6 gramos, medida 30mm, de diámetro, con gravado, con borde relieve, con gallardete metálico enchapado en oro, cinta Argentina y estuche rectangular de pana forrado de primera calidad", indican las especificaciones del pliego de la compra.



Las medallas incluyen un gravado con el logo estampado de la Legislatura de Neuquén en el anverso y en el reverso el nombre del beneficiario.



El proveedor contratado de manera directa fue la Joyería Silio de Neuquén capital que comercialmente se promociona como "Joyería y Relojería".



El diputado Mansilla advirtió que no estaba al tanto del regalo y que en cuanto se enteró prefirió no participar de la ceremonia. Finalmente lo donó a la Biblioteca de la Escuela Primaria N° 56 de la capital neuquina. "No estoy de acuerdo con esto de autohomenajearnos. En el caso del Poder Judicial hay un reconocimiento a una labor extensa, pero nosotros estamos cuatro años y tenemos buenos ingresos. No es necesario", le dijo a Clarín el legislador provincial. "Además Neuquén no escapa a la realidad nacional", subrayó.



"Agradecemos al diputado la donación. La medalla de oro se va a convertir en libros. En la biblioteca de la escuela hay muchísimos libros pero tenemos que renovar, de eso se va a ocupar la bibliotecaria", señaló el director de la institución Adrián Orellana, en las redes sociales.





"El paquete que viene con la medalla vale unos 33 mil pesos que es una locura. Nosotros la vamos a vender donde más nos den y (el dinero) lo entregaremos a instituciones escolares y a una canchita de fútbol que desarrolla sus tareas en un barrio muy populoso", indicó a este diario la diputada Lagunas.



"En la última sesión se hizo entrega de un reconocimiento a las y los diputados y a las autoridades de Cámara. Esto ha desatado un verdadero escándalo en el que nos vemos involucrados todos y todas. (…) Espero que seamos muchos y muchas las que coordinemos y llevemos adelante esta acción de donar la medalla", indicó el FIT en una carta abierta a los Legisladores.



Los legisladores en desacuerdo apuntan contra la figura del vice gobernador saliente Rolando Figueroa del MPN como responsable de la iniciativa.



En el periodo 2011 y 2015 la ex vice gobernadora Ana Pechen también había obsequiados medallas a los Legisladores aunque no se trataba de objetos del precioso metal, explican.



El presupuesto de Neuquén ha escalado velozmente en los últimos tres años. En 2018 fue unos 61.000 millones de pesos, en 2019 alcanzó los 102.000 millones y en 2020 llegará a los 158.000 millones.



En la vereda de enfrente, en estos días, el Poder Judicial de Río Negro también reconoció en Viedma a sus empleados de mayor trayectoria con un austero diploma.