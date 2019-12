Tres jóvenes murieron ahogados en un metro de agua Martes, 10 de diciembre de 2019 Iban en un auto que despistó y cayó a un canal de riego. Por el impacto quedaron inconscientes y no pudieron salir.





En apenas 10 minutos y en un metro de agua. Así se produjo la muerte de tres jóvenes que viajaba en el auto que despistó el domingo al anochecer en las cercanías de San Patricio del Chañar, en Neuquén. Además, hubo dos heridos de consideración y una persona ilesa.



Las víctimas son Joaquín Ferreira (17), Nicolás Alejandro Méndez (16) y Carla Aylen Figueroa (18). Ferreira y Méndez eran de San Patricio del Chañar y Figueroa, de Cinco Saltos. Otro adolescente de 16 años no tuvo consecuencias. El conductor de 42 años y su esposa de 43 años, que iba en el asiento del acompañante, sufrieron heridas y golpes.



Iban en un Chevrolet Corsa de tres puertas.



Según pudo averiguar Clarín, los investigadores trabajan sobre dos hipótesis. Una es que el vehículo en el que iban con destino al lago Mari Menuco, se salió del camino, a unos 500 metros de la intersección de las rutas provinciales 7 y 8, cuando el conductor intentaba superar a otro coche. En una maniobra por evitar una colisión frontal, el chofer giró el volante y terminó sumergido en un canal de riego de poco más de un metro de profundidad.



La otra sostiene que podría haber mordido la banquina precipitándose hacia el canal.





Fuentes que estuvieron en el lugar especulan con que el vehículo se sumergió hasta la mitad, pero no de frente sino probablemente de costado. Esto también es materia del análisis de los expertos. Producto del impacto tres de los cuatro ocupantes, ubicados en la parte trasera, habrían quedado inconscientes y no pudieron reaccionar frente al ingreso inmediato del agua a través de las ventanas abiertas. Pero será la autopsia, que se encuentra en proceso, la que definirá el tiempo y las condiciones de su muerte.



Entre el momento en que el coche ingresó al agua y comenzaron a ser rescatados por un grupo de personas que viajaban en la misma dirección no habrían transcurrido más de 10 minutos, indicaron estas voces. Los vecinos habrían detenido su marcha y corrieron hacia el vehículo accidentado. Como pudieron, sacaron los cuerpos por la luneta y el baúl.



Según relató a los presentes el conductor, él intentó romper desesperadamente uno de los vidrios laterales sin conseguirlo mientras el agua avanzaba hacia sus vías respiratorias. Había casi perdido la conciencia cuando fue movido de su asiento por uno de los rescatistas. Similares acciones habrían sido llevadas a cabo por el chico de 16 años quien abrió parte de la luneta y puerta posterior, según trascendió.



El domingo este grupo compuesto por cuatro adolescentes y dos mayores de edad impactaron contra el canal de riego cerca de la intersección de las rutas 7 y 8 donde hay en la inmediaciones un destacamento de la Policía de Neuquén.



Dos de los chicos murieron prácticamente en el acto mientras la joven falleció en la ambulancia que la llevaba al hospital Castro Rendón de Neuquén. Los adultos recibieron contusiones y heridas y son atendidos en el hospital Bouquet Roldán de la capital neuquina. El otro chico, de contextura muy delgada, según la descripción de quienes estuvieron en el lugar, se salvó ileso.



El auto fue removido del canal mediante una linga que proveyó un camión de transportes que pasaba por allí, indicaron testigos.



En el lugar trabajó personal de la policía neuquina y una dotación de Bomberos Voluntarios de El Chañar. La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Sandra Ruixo.



El canal de riego donde se hundieron provee de agua a un sector de chacras donde se cultiva vid y árboles frutales de peras y manzanas. En general estos canales tienen una profundidad que va de los 90 centímetros a 1,5 metros.